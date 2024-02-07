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Водитель, сбивший женщину в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела - РИА Новости, 07.02.2024
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18:42 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/voditel-1926008184.html
Водитель, сбивший женщину в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела
Водитель, сбивший женщину в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела - РИА Новости, 07.02.2024
Водитель, сбивший женщину в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела
Водитель "Мерседеса", сбивший женщину на пешеходном переходе в центре Петербурга в районе Пяти Углов, стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:42
2024-02-07T18:42
происшествия
авто
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Водитель "Мерседеса", сбивший женщину на пешеходном переходе в центре Петербурга в районе Пяти Углов, стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Сообщалось, что ДТП у дома 18 по Загородному проспекту, поступило в полицию во вторник в 18.10 мск. На месте происшествия было установлено, что в результате автомобилем "Мерседес" была сбита женщина, переходившая дорогу. Ее доставили в больницу с травмами в тяжелом состоянии. После этого нарушитель врезался в стоявший на встречной полосе автомобиль "Судзуки". Водитель "Мерседеса", 40-летний мужчина, получил травмы средней тяжести и также был госпитализирован. "На место аварии оперативно выехали следователи ГУ МВД России, которые совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели осмотр места аварии, опросили ее очевидцев, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Результатом полицейской проверки стало возбуждение уголовного дела в отношении водителя "Мерседеса" по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого время здоровью)", - сообщает пресс-служба регионального Главка МВД. Отмечается, что предполагаемый виновник ДТП допрошен в качестве подозреваемого. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
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происшествия, авто, россия, санкт-петербург
Происшествия, Авто, Россия, Санкт-Петербург
Водитель, сбивший женщину в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела

Водитель, сбивший женщину в центре Петербурга, стал фигурантом уголовного дела

© Петербургская полиция/TelegramМесто ДТП, где водитель на пешеходном переходе сбил женщину в Санкт-Петербурге
Место ДТП, где водитель на пешеходном переходе сбил женщину в Санкт-Петербурге
© Петербургская полиция/Telegram
Место ДТП, где водитель на пешеходном переходе сбил женщину в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Водитель "Мерседеса", сбивший женщину на пешеходном переходе в центре Петербурга в районе Пяти Углов, стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
Сообщалось, что ДТП у дома 18 по Загородному проспекту, поступило в полицию во вторник в 18.10 мск. На месте происшествия было установлено, что в результате автомобилем "Мерседес" была сбита женщина, переходившая дорогу. Ее доставили в больницу с травмами в тяжелом состоянии. После этого нарушитель врезался в стоявший на встречной полосе автомобиль "Судзуки". Водитель "Мерседеса", 40-летний мужчина, получил травмы средней тяжести и также был госпитализирован.
«
"На место аварии оперативно выехали следователи ГУ МВД России, которые совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели осмотр места аварии, опросили ее очевидцев, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Результатом полицейской проверки стало возбуждение уголовного дела в отношении водителя "Мерседеса" по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого время здоровью)", - сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.
Отмечается, что предполагаемый виновник ДТП допрошен в качестве подозреваемого. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
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