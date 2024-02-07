https://ria.ru/20240207/uzbekistan-1925907122.html

В Узбекистане для туристов создадут "золотые ряды"

В Узбекистане для туристов создадут "золотые ряды" - РИА Новости, 07.02.2024

В Узбекистане для туристов создадут "золотые ряды"

Узбекистан решил привлечь туристов драгоценным металлом, "золотые ряды" по продаже слитков золота и ювелирных изделий создадут в туристических центрах в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:58

2024-02-07T12:58

2024-02-07T12:58

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ТАШКЕНТ, 7 фев – РИА Новости. Узбекистан решил привлечь туристов драгоценным металлом, "золотые ряды" по продаже слитков золота и ювелирных изделий создадут в туристических центрах в Узбекистане, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиеева обнародован в среду. "Создаются "золотые ряды" — торговые ряды розничной торговли национальными ювелирными изделиями и изготовленными из драгоценных металлов мерными слитками (золотыми слитками), произведенными в Республике Узбекистан", – говорится в тексте документа, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz. В соответствии с документом, золотые слитки весом от 10 граммов до 1 килограмма будут продавать в современных туристических центрах, которые построят в 12 регионах страны. Ранее министерство юстиции Узбекистана сообщало, что в соответствии с указом Мирзиеева в стране возведут крупные торговые комплексы, где разместятся магазины duty free и известных международных брендов одежды. Узбекистан – один из крупнейших производителей золота в мире, производит в год порядка 100 тонн золота, планируя увеличить его в ближайшие годы до 150 тонн. По данным официальной статистики, общий поток иностранных туристов в Узбекистан в 2023 году вырос на 27 процентов по сравнению с 2022 годом, до 6,6 миллиона человек. В частности, число граждан России, посетивших Узбекистан с туристическими целями, выросло на 25,8 процентов до 714,2 тысячи человек. Российские туристы традиционно занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

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новости - туризм, экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев, россия, туризм, куда можно лететь