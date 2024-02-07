https://ria.ru/20240207/ukraina-1926011933.html

Белый дом не рассчитывает на "план Б" по выделению помощи для Украины

Белый дом не рассчитывает на "план Б" по выделению помощи для Украины - РИА Новости, 07.02.2024

Белый дом не рассчитывает на "план Б" по выделению помощи для Украины

Администрация США считает, что конгресс примет законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины, и не рассчитывает в этом вопросе на некий "план Б", заявил в РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:01

2024-02-07T19:01

2024-02-07T19:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джейк салливан

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Администрация США считает, что конгресс примет законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины, и не рассчитывает в этом вопросе на некий "план Б", заявил в среду помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы не сфокусированы на "плане Б", мы сфокусированы на "плане А", который заключается в том, чтобы принять двухпартийный законопроект, который обеспечит передачу Украине средств, необходимых ей для обеспечения эффективной защиты и возвращения оккупированных Россией территорий", - сказал Салливан, выступая на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Таким образом он ответил на вопрос одной из журналисток о том, есть ли у администрации президента Джо Байдена запасной план на тот случай, если Конгресс все же откажется одобрить запрос о дополнительном бюджетном финансировании, включающий в себя средства на нужды Украины. Салливан также подчеркнул, что масштабам выделяемой Вашингтоны военной помощи "нет альтернативы", и время в этом вопросе "имеет решающее значение". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джейк салливан, ситуация в днр и лнр