https://ria.ru/20240207/ukraina-1925852856.html

В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 07.02.2024

В Днепропетровской области прогремели взрывы

Коммунальное предприятие повреждено в результате взрывов в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:22

2024-02-07T09:22

2024-02-07T09:22

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дмитрий песков

виталий кличко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Коммунальное предприятие повреждено в результате взрывов в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Воздушная тревога утром была объявлена на всей территории Украины. "Утро в Днепропетровской области началось с воздушной тревоги. В области было громко. Все детали – после отбоя... Есть разрушение на территории коммунального предприятия, повреждены здания", - написал Лысак. По его словам, в одном из зданий возник пожар, который спасатели оперативно потушили. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы - по данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура. О взрыве в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/kiev-1925849118.html

https://ria.ru/20240207/vzryvy-1925850719.html

днепропетровская область

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, харьков, россия, дмитрий песков, виталий кличко, вооруженные силы украины