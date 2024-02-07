В Днепропетровской области прогремели взрывы
Власти Днепропетровской области сообщили о взрывах и повреждении предприятия
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Коммунальное предприятие повреждено в результате взрывов в Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога утром была объявлена на всей территории Украины.
"Утро в Днепропетровской области началось с воздушной тревоги. В области было громко. Все детали – после отбоя... Есть разрушение на территории коммунального предприятия, повреждены здания", - написал Лысак.
По его словам, в одном из зданий возник пожар, который спасатели оперативно потушили.
По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы - по данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура. О взрыве в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.