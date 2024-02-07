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ЦИК 8 февраля рассмотрит вопросы регистрации Надеждина и Малинковича - РИА Новости, 07.02.2024
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19:31 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/tsik-1926020369.html
ЦИК 8 февраля рассмотрит вопросы регистрации Надеждина и Малинковича
ЦИК 8 февраля рассмотрит вопросы регистрации Надеждина и Малинковича - РИА Новости, 07.02.2024
ЦИК 8 февраля рассмотрит вопросы регистрации Надеждина и Малинковича
Центральная избирательная комиссия РФ в четверг, 8 февраля, обсудит итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:31
2024-02-07T19:31
выборы президента россии — 2024
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сергей малинкович
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в четверг, 8 февраля, обсудит итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассмотрит вопросы о регистрации кандидатами на выборах главы государства Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, следует из проекта повестки заседания. "Об итогах деятельности Рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов на должность президента РФ", - говорится в одном из пунктов проекта повестки. Также ЦИК планирует рассмотреть вопросы о регистрации кандидатами выдвинутых ранее претендентов. "О рассмотрении вопроса о регистрации Сергея Александровича Малинковича кандидатом на должность президента РФ… О рассмотрении вопроса о регистрации Бориса Борисовича Надеждина кандидатом на должность президента РФ", - говорится в повестке. Кроме того, Центризбирком рассмотрит вопрос о регистрации кандидатом самовыдвиженца Анатолия Баташева, который ранее заявил, что отказывается от дальнейшего участия в президентской кампании. А также вопрос о регистрации Рады Русских, которая, по ранее представленным данным ЦИК, принесла 476 подписей в свою поддержку вместо необходимых 300 тысяч. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, борис надеждин, сергей малинкович, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин, Сергей Малинкович, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
ЦИК 8 февраля рассмотрит вопросы регистрации Надеждина и Малинковича

ЦИК в четверг рассмотрит вопросы регистрации Малинковича и Надеждина на выборах

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в четверг, 8 февраля, обсудит итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассмотрит вопросы о регистрации кандидатами на выборах главы государства Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, следует из проекта повестки заседания.
"Об итогах деятельности Рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов на должность президента РФ", - говорится в одном из пунктов проекта повестки.
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Также ЦИК планирует рассмотреть вопросы о регистрации кандидатами выдвинутых ранее претендентов. "О рассмотрении вопроса о регистрации Сергея Александровича Малинковича кандидатом на должность президента РФ… О рассмотрении вопроса о регистрации Бориса Борисовича Надеждина кандидатом на должность президента РФ", - говорится в повестке.
Кроме того, Центризбирком рассмотрит вопрос о регистрации кандидатом самовыдвиженца Анатолия Баташева, который ранее заявил, что отказывается от дальнейшего участия в президентской кампании. А также вопрос о регистрации Рады Русских, которая, по ранее представленным данным ЦИК, принесла 476 подписей в свою поддержку вместо необходимых 300 тысяч.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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