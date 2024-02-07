Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали блокировку YouTube российских СМИ проявлением цензуры - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 07.02.2024 (обновлено: 16:19 07.02.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240207/tsenzura-1925958963.html
В МИД назвали блокировку YouTube российских СМИ проявлением цензуры
В МИД назвали блокировку YouTube российских СМИ проявлением цензуры - РИА Новости, 07.02.2024
В МИД назвали блокировку YouTube российских СМИ проявлением цензуры
Блокировка американским хостингом YouTube ряда региональных каналов ВГТРК является проявлением цензуры и зачисткой информпространства от инакомыслия, а также... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:54
2024-02-07T16:19
технологии
россия
мария захарова
youtube
вгтрк
санкт-петербург
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Блокировка американским хостингом YouTube ряда региональных каналов ВГТРК является проявлением цензуры и зачисткой информпространства от инакомыслия, а также связана с предстоящими в России президентскими выборами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как сообщил ранее телеканал RT, YouTube заблокировал около 40 региональных каналов ГТРК. В их числе аккаунты ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды."Это бескомпромиссная зачистка информационного пространства от любых ростков инакомыслия. Это произвол, это политическая цензура, это, к сожалению, в том числе, и повседневная норма для американских платформ", - сказала Захарова на брифинге.Дипломат добавила, что Москве "предельно ясно, что за этими репрессиями якобы независимой американской компании стоит официальный Вашингтон". Кроме того, официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что "такие меры направлены на перекрытие источников неудобной информации, связанные с предстоящими в марте выборами президента РФ"."Этот шаг следует однозначно квалифицировать как неприкрытый акт вмешательства во внутренние дела российского государства и попытку воздействовать на механизмы информирования населения", - заключила она.
https://ria.ru/20240130/blokirovka-1924423021.html
https://ria.ru/20240207/blokirovka-1925831338.html
https://ria.ru/20240207/youtube-1925963224.html
россия
санкт-петербург
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_fde0b7a50aee235491473d5066732cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, мария захарова, youtube, вгтрк, санкт-петербург, ростов-на-дону
Технологии, Россия, Мария Захарова, YouTube, ВГТРК, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону
В МИД назвали блокировку YouTube российских СМИ проявлением цензуры

В МИД назвали блокировку Youtube российских СМИ проявлением цензуры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Блокировка американским хостингом YouTube ряда региональных каналов ВГТРК является проявлением цензуры и зачисткой информпространства от инакомыслия, а также связана с предстоящими в России президентскими выборами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщил ранее телеканал RT, YouTube заблокировал около 40 региональных каналов ГТРК. В их числе аккаунты ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В ГД призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube
30 января, 17:37
«
"Это бескомпромиссная зачистка информационного пространства от любых ростков инакомыслия. Это произвол, это политическая цензура, это, к сожалению, в том числе, и повседневная норма для американских платформ", - сказала Захарова на брифинге.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Посольство в США отреагировало на блокировку YouTube-каналов ВГТРК
Вчера, 03:53
Дипломат добавила, что Москве "предельно ясно, что за этими репрессиями якобы независимой американской компании стоит официальный Вашингтон". Кроме того, официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что "такие меры направлены на перекрытие источников неудобной информации, связанные с предстоящими в марте выборами президента РФ".
"Этот шаг следует однозначно квалифицировать как неприкрытый акт вмешательства во внутренние дела российского государства и попытку воздействовать на механизмы информирования населения", - заключила она.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В Госдуме допустили замедление доступа к YouTube
Вчера, 16:11
 
ТехнологииРоссияМария ЗахароваYouTubeВГТРКСанкт-ПетербургРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала