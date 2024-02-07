https://ria.ru/20240207/tsenzura-1925958963.html
В МИД назвали блокировку YouTube российских СМИ проявлением цензуры
В МИД назвали блокировку YouTube российских СМИ проявлением цензуры - РИА Новости, 07.02.2024
В МИД назвали блокировку YouTube российских СМИ проявлением цензуры
Блокировка американским хостингом YouTube ряда региональных каналов ВГТРК является проявлением цензуры и зачисткой информпространства от инакомыслия, а также... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:54
2024-02-07T15:54
2024-02-07T16:19
технологии
россия
мария захарова
youtube
вгтрк
санкт-петербург
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Блокировка американским хостингом YouTube ряда региональных каналов ВГТРК является проявлением цензуры и зачисткой информпространства от инакомыслия, а также связана с предстоящими в России президентскими выборами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как сообщил ранее телеканал RT, YouTube заблокировал около 40 региональных каналов ГТРК. В их числе аккаунты ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды."Это бескомпромиссная зачистка информационного пространства от любых ростков инакомыслия. Это произвол, это политическая цензура, это, к сожалению, в том числе, и повседневная норма для американских платформ", - сказала Захарова на брифинге.Дипломат добавила, что Москве "предельно ясно, что за этими репрессиями якобы независимой американской компании стоит официальный Вашингтон". Кроме того, официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что "такие меры направлены на перекрытие источников неудобной информации, связанные с предстоящими в марте выборами президента РФ"."Этот шаг следует однозначно квалифицировать как неприкрытый акт вмешательства во внутренние дела российского государства и попытку воздействовать на механизмы информирования населения", - заключила она.
https://ria.ru/20240130/blokirovka-1924423021.html
https://ria.ru/20240207/blokirovka-1925831338.html
https://ria.ru/20240207/youtube-1925963224.html
россия
санкт-петербург
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_fde0b7a50aee235491473d5066732cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, мария захарова, youtube, вгтрк, санкт-петербург, ростов-на-дону
Технологии, Россия, Мария Захарова, YouTube, ВГТРК, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону
В МИД назвали блокировку YouTube российских СМИ проявлением цензуры
В МИД назвали блокировку Youtube российских СМИ проявлением цензуры
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Блокировка американским хостингом YouTube ряда региональных каналов ВГТРК является проявлением цензуры и зачисткой информпространства от инакомыслия, а также связана с предстоящими в России президентскими выборами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщил ранее телеканал RT, YouTube заблокировал около 40 региональных каналов ГТРК. В их числе аккаунты ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды.
В ГД призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube
«
"Это бескомпромиссная зачистка информационного пространства от любых ростков инакомыслия. Это произвол, это политическая цензура, это, к сожалению, в том числе, и повседневная норма для американских платформ", - сказала Захарова на брифинге.
Посольство в США отреагировало на блокировку YouTube-каналов ВГТРК
Дипломат добавила, что Москве "предельно ясно, что за этими репрессиями якобы независимой американской компании стоит официальный Вашингтон". Кроме того, официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что "такие меры направлены на перекрытие источников неудобной информации, связанные с предстоящими в марте выборами президента РФ".
"Этот шаг следует однозначно квалифицировать как неприкрытый акт вмешательства во внутренние дела российского государства и попытку воздействовать на механизмы информирования населения", - заключила она.
В Госдуме допустили замедление доступа к YouTube