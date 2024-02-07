https://ria.ru/20240207/torgovlya-1925854199.html

Посол Степанов заявил, что торговля России и Канады "дышит на ладан"

Посол Степанов заявил, что торговля России и Канады "дышит на ладан" - РИА Новости, 07.02.2024

Посол Степанов заявил, что торговля России и Канады "дышит на ладан"

Оттава с началом специальной военной операции РФ де-факто инициировала тотальное сворачивание хозяйственных связей с Москвой, из-за чего двухсторонняя торговля... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:33

2024-02-07T09:33

2024-02-07T11:18

россия

канада

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Оттава с началом специальной военной операции РФ де-факто инициировала тотальное сворачивание хозяйственных связей с Москвой, из-за чего двухсторонняя торговля сегодня "дышит на ладан", заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов.Как рассказал посол в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата, взятый с 2015 года правительством премьер-министра Джастина Трюдо курс на демонтаж связей РФ и Канады крайне негативно отразился на двухстороннем товарообороте."С началом специальной военной операции России на Украине Оттава фактически инициировала тотальную блокировку российско-канадских хозяйственных связей. Из-за подобных недружественных действий двусторонняя торговля дышит на ладан. Товарооборот за 11 месяцев 2023 года составил около 83 миллиона долларов США. Для сравнения: по итогам 2021 года – 2,2 миллиарда долларов", - сообщил Степанов.Он добавил, что власти страны приняли в совокупности свыше 60 пакетов санкций, затрагивающих предприятия финансовом, оборонном, энергетическом, транспортном, металлургическом и иных секторах российской экономики. Помимо этого, правительство Трюдо приостановило действие всех лицензий на экспорт в РФ, а также выдачу новых."Запрещен почти весь импорт из нашей страны. В одностороннем порядке отменен режим наибольшего благоприятствования, что влечет введение 35% пошлин для российских экспортеров. Для связанных с Россией или ее гражданами самолетов и судов закрыты воздушное пространство и воды Канады", - напомнил глава российской дипмиссии в североамериканской стране.В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240207/gunko-1925839379.html

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