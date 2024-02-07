https://ria.ru/20240207/stepanov-1925845996.html

Олег Степанов: Россия не даст Канаде "замотать" сюжет с эсэсовцем Гунько

Олег Степанов: Россия не даст Канаде "замотать" сюжет с эсэсовцем Гунько - РИА Новости, 07.02.2024

Олег Степанов: Россия не даст Канаде "замотать" сюжет с эсэсовцем Гунько

В преддверии дня работников российской дипломатической службы посол России в Канаде Олег Степанов рассказал РИА Новости о непредсказуемости будущего... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:00

2024-02-07T11:00

2024-02-07T11:05

россия

канада

украина

олег степанов

арктический совет

центральный банк рф (цб рф)

волга-днепр

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772042418_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_ad92efe3fb9e4ee609633f7110b8e77f.jpg

В преддверии дня работников российской дипломатической службы посол России в Канаде Олег Степанов рассказал РИА Новости о непредсказуемости будущего двусторонних отношений Москвы и Оттавы, поддержке правительством страны неонацистского режима в Киеве, о развитии истории с чествованием эсэсовца, а также о работе дипмиссии для подготовки к выборам президента РФ.— Как работается в Канаде российским дипломатам в такое напряженное время? Изменилось ли что-то в лучшую/худшую сторону за год? Какие есть ограничения в работе? Есть ли проблемы с выдачей виз?— Обстановка в Оттаве и других городах страны, где есть российские загранучреждения – Торонто и Монреале – остается стабильно напряженной. Кабинет Трюдо в авангарде русофобии западного мейнстрима. Через содействие режиму в Киеве стремится внести свою лепту в нанесение нам так называемого "стратегического поражения". Антироссийскую заряженность властей подхватывают корпоративные СМИ, тиражируя фейки об СВО с обязательным очернением России и её роли в мире.Понятно, это все сказывается на функционировании дипмиссий, на условиях жизни диломатов. Обстановка боевая, темп работы интенсивный. Флаг держим высоко. Ведем энергичную информработу, в том числе с использованием наших интернет-ресурсов, чтобы разъяснить суть нашей политики, донести правду до канадской аудитории. Дать возможность каждому составить объективное мнение о России. Одновременно крепим диалог с нашими друзьями в местном дипкорпусе. А таких большинство.Нерешенный визовый вопрос остается существенным негативным фактором. По вине Оттавы не представляется возможным в нормальном режиме проводить ротацию дипломатического и административно-технического персонала. Задержки в оформлении въездных документов порой составляют до нескольких лет. Это создает трудности не только для рабочего процесса, но и бытового плана. Сотрудники посольства и генконсульств не имеют возможности вернуться домой в Россию без замены, а их коллеги в Москве вынуждены много месяцев "сидеть на коробках". Немаловажен и гуманитарный аспект: ведь у сотрудников семьи, дети... Тут часто возникают проблемы со школой, работой супругов.Диалог с канадцами по этому сюжету ведем на основе принципа паритетности и взаимности. Кстати, от неконструктивной политики оттавского центра страдает и их посольство в Москве. Исходим из того, что, какими бы напряженными ни были двусторонние отношения, работа дипмиссий – и наших за рубежом и иностранных в России – не должна становиться заложником. Дипломатические каналы общения, порой, единственное связующее звено между государствами во время кризисов.— Как обстоят дела с безопасностью? Продолжаются ли угрозы в адрес дипломатов, протестные акции? Были ли приняты меры со стороны канадских властей об усилении безопасности?— "Идейные" демонстранты ежедневно с начала СВО пикетируют наши дипточки. Бандеровская часть украинской диаспоры (которой руководит главная здешняя русофобская структура – Канадский украинский конгресс) и неравнодушные к киевскому режиму канадцы часто ведут себя агрессивно: создают помехи для въезда/выезда дипломатического автотранспорта, производят несанкционированную фотосъемку номерных знаков и пассажиров в салоне, включая членов семей и детей, высказывают недвусмысленные угрозы в адрес сотрудников.Здешние правоохранители не всегда действуют на упреждение (хотя в особо тревожным случаях все же присутствуют). Поэтому риск серьезных инцидентов остается высоким. Ведь местные власти не хотят обеспечить круглосуточное полицейское присутствие близ российских дипломатических учреждений.— Как вы оцениваете состояние российско-канадских отношений? Допускаете ли дальнейшее ухудшение/понижение уровня дипотношений?— Российско-канадские отношения сейчас в глубокой заморозке. С 2014 г. Оттава в одностороннем порядке встала на путь свертывания многих форматов взаимодействия. А что выжило тогда, было пущено "под нож" после февраля 2022 года, включая региональное, политологическое и научно-академическое сотрудничество.Одной из точек соприкосновения Канады и России остается Арктика, несмотря на саботаж западниками полноценного функционирования Арктического совета. От географии не уйдешь. И если и когда, нормализация нашего диалога начнется, не исключаю, что отправной точкой будет как раз арктическая.Браться предсказывать, что будет с качеством и статусом двусторонних отношений, наверное, не стоит. Велик фактор непредсказуемости; ничего исключать нельзя. При любом развитии будем руководствоваться российскими интересами.— Сохраняется ли взаимный интерес бизнеса, несмотря на санкции? Данные по товарообороту?— Взятый с 2015 года кабинетом Трюдо курс на демонтаж российско-канадских связей кране отрицательно сказался на двустороннем торгово-экономическом взаимодействии. С началом специальной военной операции России на Украине Оттава фактически инициировала тотальную блокировку российско-канадских хозяйственных связей. Из-за подобных недружественных действий двусторонняя торговля дышит на ладан. Товарооборот за 11 месяцев 2023 года составил около 83 миллионов долларов США. Для сравнения: по итогам 2021 года – 2,2 миллиарда долларов.Принято более 60 пакетов антироссийских рестрикций. В отношении целого ряда предприятий в финансовом, оборонно-промышленном, энергетическом, металлургическом, транспортном и информационно-коммуникационном секторах экономики. Приостановлены все действующие лицензии на экспорт в Россию и выдача новых. Запрещен почти весь импорт из нашей страны. В одностороннем порядке отменен режим наибольшего благоприятствования, что влечет введение 35% пошлин для российских экспортеров. Для связанных с Россией или ее гражданами самолетов и судов закрыты воздушное пространство и воды Канады.Введены санкции в отношении операций с российским суверенным долгом, против ряда российских федеральных ведомств, ЦБ, состава палат Федерального Собрания, Фонда национального благосостояния, судов и учреждений системы исполнения наказаний, политических партий, крупнейших вузов, СМИ, аналитических центров и других."Крестовый поход" Оттавы против Москвы не мог не отразиться на работе канадских инвесторов на нашем рынке. Крупнейшие компании, которые до последнего сохраняли приверженность развитию бизнеса в России, были вынуждены заявить о приостановке операционной деятельности или продать российские активы. Основные причины – сильнейшее политическое и административное давление со стороны кабинета Трюдо, а также созданные Западом логистические и финансовые барьеры для обеспечения нормального функционирования.Приняты законодательные поправки, позволяющие конфисковать частные подсанкционные росактивы в канадской юрисдикции в пользу киевского режима. По данным Королевской канадской конной полиции (на конец сентября минувшего года), в Канаде таковых заблокировано на сумму около 100 миллионов долларов США. Заморожены финансовые транзакции на сумму в 228 миллионов. В июне 2023 года премьер-министр Трюдо заявил о запуске процедуры отъема незаконно удерживаемого в аэропорту Торонто грузового самолета АН-124 "Руслан", принадлежащего коммерческой компании "Волга-Днепр". Понятно, что все это банальное воровство и грабеж. Попытка придать таким шагам легитимность за счет внутренних юридических манипуляций выглядит смешно и лишает Канаду какого-либо права называться себя правовым государством.При этом подчеркну: канадское правительство наказывает антироссийскими санкциями, прежде всего, собственный национальный бизнес и производителей. Они потеряли Россию как выгодный рынок. Для нашего же бизнеса и граждан, попавших в ограничительные списки, эти недружественные жесты официальной Оттавы носят символический характер. Практического вреда не наносят и нанести не могут. Хотя общую атмосферу подобное политиканство, конечно, отравляет.— Обсуждаются ли новые договоры или проекты между странами? В каких сферах?— Ни о каких российско-канадских проектах на текущем этапе говорить не приходится. Когда мы победим нацистов на Украине и реализуем все заявленные задачи СВО, а Запад, включая Канаду, осознает новую реальность, тогда темы для разговора, наверное, могут появиться.— Ранее вы говорили, что было бы полезным запустить диалог по кибератакам. Ведется ли работа в этом направлении?— Тема – и в глобальном и в двустороннем измерениях – сохраняет актуальность. В Канаде довольно часто слышны инсинуации о возможной причастности якобы российских хакеров к информационным атакам на различные объекты инфраструктуры или вмешательству во внутренние дела. Никаких доказательств, естественно, не приводится. Россия всегда подтверждала, что готова к конструктивному разбору предполагаемых проблем с любыми странами. Только пусть приходят с фактами на руках, а не с туманными рассуждениями о "highly likely". Но канадские контрагенты пока, как видится, в таком формате не заинтересованы.— Как тема Украины воспринимается сегодня канадцами? Продолжит ли Канада поддерживать Украину в случае отказа конгресса США предоставлять Киеву помощь?— Официальная Оттава в лице кабинета Трюдо всецело на стороне неонацистского режима в Киеве. Политическая линия сугубо идеологизированная, без каких-либо элементов реализма. Правящие либералы требуют, например, восстановления Украины как государства в границах 1991 года, включая Крым. Призывают союзников по НАТО и сателлитов Запада энергично накачивать Украину оружием, поставляют его сами (насколько позволяют ограниченные возможности Канады в данной сфере), оказывают финансовую помощь. Общий объем содействия с февраля 2022 года составил почти 7,6 миллиарда долларов США. Заверяет, что с Зеленским "столько, сколько потребуется". Одна из причин — мощное проукраинское лобби и влиятельная диаспора (по некоторым данным – около 2,5 миллиона человек). Риторика консервативной оппозиции, надо отметить, идет примерно в том же направлении.За пределами же так называемого "оттавского пузыря" (так здесь именуют политический столичный округ) событиями на Украине интересуются мало. Простых канадцев больше волнует тема множащихся социально-экономических проблем в стране. В их числе – рост стоимости жизни и уровня безработицы, неспособность властей решить острый жилищный кризис, обеспечить нормальное функционирование системы здравоохранения, побороть наркотическую эпидемию и другое.— В декабре Генпрокуратура России потребовала экстрадировать из Канады бывшего эсэсовца Гуньку. Получила ли канадская сторона запрос на экстрадицию? Есть ли шанс, что Гунька будет привлечен к ответственности?— Запрос на экстрадицию нацистского приспешника (это целый пакет документов) передан в канадские компетентные органы. Нас заверили, что материалы будут рассмотрены. Но ответа от Минюста и других ведомств пока нет. Продолжаем работу с МИД Канады. Напоминаем, что вопрос этот для нас принципиальный. Понятно, что замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится. Тем более что скандал возмутил глубинное канадское общество, которое чтит память своих солдат, сражавшихся против нацизма в составе антигитлеровской коалиции.— Как будет проходить организация выборов на территории Канады? Ожидаете ли провокаций? Меры безопасности? Наблюдатели?— Заблаговременно проинформировали МИД и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов президента Российской Федерации. Рассчитываем, что ничто не помешает проживающим здесь согражданам отдать свой голос на сформированных избирательных участниках — в посольстве в Оттаве, в наших генконсульствах в Торонто и Монреале. Обеспечение мер безопасности обсуждается с МИД и с подразделениями Королевской канадской конной полиции, в чьи обязанности входит охрана дипломатических объектов. Потенциальные наблюдатели смогут выполнять свои функции в соответствии с законом и действующими правилами.— Как вы и сотрудники отмечаете профессиональный праздник?— День дипломата символизирует непрерывность традиций нашей службы на благо Отечества. Праздник очень важен для молодых поколений профессионалов, напоминая о достижениях и заслугах предшественников. Накануне, по традиции, возложим венок к могиле генерального консула Российской империи в Монреале Николая Помпеевича Пассека, который скончался на канадской земле при исполнении ровно 110 лет назад. Аналогичные церемонии, знаю, пройдут во многих странах, где есть памятники исторического дипломатического присутствия России.Состоится праздничный прием в посольстве. Рад, что за минувший год многие наши сотрудники получили должностные повышения и дипломатические ранги. Это высокая оценка центром их работы и повод для гордости.

https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925428114.html

https://ria.ru/20230210/kanada-1851193840.html

https://ria.ru/20231005/kanada-1900779306.html

https://ria.ru/20240202/vstrecha-1925043293.html

https://ria.ru/20240203/rakety-1925159246.html

https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html

https://ria.ru/20231115/posol-1909676449.html

россия

канада

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, канада, украина, олег степанов, арктический совет, центральный банк рф (цб рф), волга-днепр , интервью, интервью - авторы