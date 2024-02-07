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Республиканцы высказались об интервью Карлсона с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024
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04:30 07.02.2024 (обновлено: 12:40 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/taker-1925832786.html
Республиканцы высказались об интервью Карлсона с Путиным
Республиканцы высказались об интервью Карлсона с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024
Республиканцы высказались об интервью Карлсона с Путиным
Ряд республиканских законодателей США положительно отреагировали на заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что он возьмет интервью у... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T04:30
2024-02-07T12:40
такер карлсон
россия
украина
сша
владимир путин
карин жан-пьер
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ряд республиканских законодателей США положительно отреагировали на заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что он возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона. "Вот как выглядит настоящая журналистика", - написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X в комментариях к видеообращению Карлсона. Член палаты представителей Мэтт Гаетц в соцсетях также назвал "настоящей журналистикой" решение Карлсона. За шесть часов публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью Путиным, набрала более 37,5 миллиона просмотров. За это же время у Карлсона в X прибавилось более 90 тысяч новых подписчиков.
https://ria.ru/20240207/mask-1925825297.html
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такер карлсон, россия, украина, сша, владимир путин, карин жан-пьер, интервью владимира путина такеру карлсону
Такер Карлсон, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Республиканцы высказались об интервью Карлсона с Путиным

Республиканцы положительно отреагировали на анонс интервью Карлсона с Путиным

© AP Photo / Lynne SladkyТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Lynne Sladky
Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ряд республиканских законодателей США положительно отреагировали на заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что он возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.
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"Вот как выглядит настоящая журналистика", - написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X в комментариях к видеообращению Карлсона.
Член палаты представителей Мэтт Гаетц в соцсетях также назвал "настоящей журналистикой" решение Карлсона.
За шесть часов публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью Путиным, набрала более 37,5 миллиона просмотров. За это же время у Карлсона в X прибавилось более 90 тысяч новых подписчиков.
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Такер КарлсонРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинКарин Жан-ПьерИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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