Киев понес потери у Белогоровки, заявил Марочко
Марочко: Киев понес потери возле мелового карьера у Белогоровки
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" в зоне специальной военной операции
Боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" в зоне специальной военной операции
ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Киев понес потери у населенного пункта Белогоровка, за который идут бои в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Марочко заявлял, что Киев потерял ряд важных опорных пунктов и высот на краснолиманском направлении. В Минобороны HA заявили, что артиллеристы-реактивщики ЦВО уничтожили скопление живой силы и техники противника в Серебрянском лесничестве на этом же направлении.
"В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Белогоровка противник на позициях возле мелового карьера понес значительные потери, снизив свой боевой потенциал", - сообщил Марочко.
По его словам, для восстановления боеспособности одного из подразделений украинское командование в ночное время и без огневого прикрытия направило порядка 30 человек пополнения.
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"Данная группа при помощи средств ночного наблюдения была выявлена нашими разведгруппами и поражена артиллерийским огнем. Эвакуация с данного района не проводилась, следовательно, даже те, кто получил ранения, скончались от кровопотери и полученных травм", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.
В Минобороны РФ 3 февраля сообщали, что российские войска в течение недели на донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки ВСУ, потери Украины составили более 2245 военнослужащих, пять танков. По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка, Переездное и Георгиевка ДНР.