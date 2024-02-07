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Киев понес потери у Белогоровки, заявил Марочко - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925848101.html
Киев понес потери у Белогоровки, заявил Марочко
Киев понес потери у Белогоровки, заявил Марочко - РИА Новости, 07.02.2024
Киев понес потери у Белогоровки, заявил Марочко
Киев понес потери у населенного пункта Белогоровка, за который идут бои в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:36
2024-02-07T08:36
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
украина
донбасс
андрей марочко
вооруженные силы украины
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Киев понес потери у населенного пункта Белогоровка, за который идут бои в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявлял, что Киев потерял ряд важных опорных пунктов и высот на краснолиманском направлении. В Минобороны HA заявили, что артиллеристы-реактивщики ЦВО уничтожили скопление живой силы и техники противника в Серебрянском лесничестве на этом же направлении. "В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Белогоровка противник на позициях возле мелового карьера понес значительные потери, снизив свой боевой потенциал", - сообщил Марочко. По его словам, для восстановления боеспособности одного из подразделений украинское командование в ночное время и без огневого прикрытия направило порядка 30 человек пополнения. "Данная группа при помощи средств ночного наблюдения была выявлена нашими разведгруппами и поражена артиллерийским огнем. Эвакуация с данного района не проводилась, следовательно, даже те, кто получил ранения, скончались от кровопотери и полученных травм", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. В Минобороны РФ 3 февраля сообщали, что российские войска в течение недели на донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки ВСУ, потери Украины составили более 2245 военнослужащих, пять танков. По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка, Переездное и Георгиевка ДНР.
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925211954.html
https://ria.ru/20240207/artilleriya-1925835547.html
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безопасность, киев, украина, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы украины, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Украина, Донбасс, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ
Киев понес потери у Белогоровки, заявил Марочко

Марочко: Киев понес потери возле мелового карьера у Белогоровки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" в зоне специальной военной операции
Боевая машина поддержки танков БМПТ Терминатор в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" в зоне специальной военной операции
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ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Киев понес потери у населенного пункта Белогоровка, за который идут бои в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Марочко заявлял, что Киев потерял ряд важных опорных пунктов и высот на краснолиманском направлении. В Минобороны HA заявили, что артиллеристы-реактивщики ЦВО уничтожили скопление живой силы и техники противника в Серебрянском лесничестве на этом же направлении.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ
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"В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Белогоровка противник на позициях возле мелового карьера понес значительные потери, снизив свой боевой потенциал", - сообщил Марочко.
По его словам, для восстановления боеспособности одного из подразделений украинское командование в ночное время и без огневого прикрытия направило порядка 30 человек пополнения.
«
"Данная группа при помощи средств ночного наблюдения была выявлена нашими разведгруппами и поражена артиллерийским огнем. Эвакуация с данного района не проводилась, следовательно, даже те, кто получил ранения, скончались от кровопотери и полученных травм", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.
В Минобороны РФ 3 февраля сообщали, что российские войска в течение недели на донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки ВСУ, потери Украины составили более 2245 военнослужащих, пять танков. По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка, Переездное и Георгиевка ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевУкраинаДонбассАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныЦентральный военный округ
 
 
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