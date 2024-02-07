https://ria.ru/20240207/sanktsii-1926017530.html

Маск возмутился из-за возможных санкций против Карлсона

Маск возмутился из-за возможных санкций против Карлсона - РИА Новости, 07.02.2024

Маск возмутился из-за возможных санкций против Карлсона

Американский предприниматель Илон Маск выразил возмущение из-за сообщения о возможном введении Евросоюзом санкций против американского журналиста Такера... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:27

2024-02-07T19:27

2024-02-07T19:27

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евросоюз

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил возмущение из-за сообщения о возможном введении Евросоюзом санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Ранее издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента написало, что ЕС может рассмотреть санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. "Если это правда, это было бы действительно тревожно. Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность", - написал Маск на своей странице в социальной сети Х. Ранее Карлсон заявил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать его интервью с президентом РФ Путиным, когда его опубликуют в соцсети X. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно. В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации газеты Wall Street Journal, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в четверг 8 февраля.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240207/intervyu-1925970448.html

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