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Маск возмутился из-за возможных санкций против Карлсона - РИА Новости, 07.02.2024
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19:27 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/sanktsii-1926017530.html
Маск возмутился из-за возможных санкций против Карлсона
Маск возмутился из-за возможных санкций против Карлсона - РИА Новости, 07.02.2024
Маск возмутился из-за возможных санкций против Карлсона
Американский предприниматель Илон Маск выразил возмущение из-за сообщения о возможном введении Евросоюзом санкций против американского журналиста Такера... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:27
2024-02-07T19:27
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил возмущение из-за сообщения о возможном введении Евросоюзом санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Ранее издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента написало, что ЕС может рассмотреть санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. "Если это правда, это было бы действительно тревожно. Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность", - написал Маск на своей странице в социальной сети Х. Ранее Карлсон заявил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать его интервью с президентом РФ Путиным, когда его опубликуют в соцсети X. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно. В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации газеты Wall Street Journal, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в четверг 8 февраля.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
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в мире, россия, украина, такер карлсон, владимир путин, илон маск, евросоюз, европарламент, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, Илон Маск, Евросоюз, Европарламент, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Маск возмутился из-за возможных санкций против Карлсона

Маск возмутился из-за возможных санкций ЕС против Карлсона за интервью с Путиным

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил возмущение из-за сообщения о возможном введении Евросоюзом санкций против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента написало, что ЕС может рассмотреть санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным.
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"Если это правда, это было бы действительно тревожно. Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность", - написал Маск на своей странице в социальной сети Х.
Ранее Карлсон заявил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать его интервью с президентом РФ Путиным, когда его опубликуют в соцсети X.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.
В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По информации газеты Wall Street Journal, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в четверг 8 февраля.
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