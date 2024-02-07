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Военные США утверждают, что обнаружили четыре российских самолета у Аляски - РИА Новости, 07.02.2024
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10:24 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/samolety-1925863928.html
Военные США утверждают, что обнаружили четыре российских самолета у Аляски
Военные США утверждают, что обнаружили четыре российских самолета у Аляски - РИА Новости, 07.02.2024
Военные США утверждают, что обнаружили четыре российских самолета у Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что 6 февраля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:24
2024-02-07T10:24
аляска
россия
канада
norad
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что 6 февраля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. "NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 6 февраля 2024 года", - говорится в заявлении NORAD в социальной сети X. Отмечается, что военные самолеты РФ "оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США". В командовании добавили, что "российская активность" в зоне ПВО Аляски осуществляются на регулярной основе и не рассматривается в качестве угрозы. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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аляска, россия, канада, norad
Аляска, Россия, Канада, NORAD
Военные США утверждают, что обнаружили четыре российских самолета у Аляски

Военные США заявили, что обнаружили четыре самолета России над водами у Аляски

© Фото : U.S. Air ForceНовый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : U.S. Air Force
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что 6 февраля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской.
«
"NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 6 февраля 2024 года", - говорится в заявлении NORAD в социальной сети X.
Отмечается, что военные самолеты РФ "оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США".
В командовании добавили, что "российская активность" в зоне ПВО Аляски осуществляются на регулярной основе и не рассматривается в качестве угрозы.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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