https://ria.ru/20240207/samolety-1925863928.html

Военные США утверждают, что обнаружили четыре российских самолета у Аляски

Военные США утверждают, что обнаружили четыре российских самолета у Аляски - РИА Новости, 07.02.2024

Военные США утверждают, что обнаружили четыре российских самолета у Аляски

Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что 6 февраля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:24

2024-02-07T10:24

2024-02-07T10:24

аляска

россия

канада

norad

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что 6 февраля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. "NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 6 февраля 2024 года", - говорится в заявлении NORAD в социальной сети X. Отмечается, что военные самолеты РФ "оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США". В командовании добавили, что "российская активность" в зоне ПВО Аляски осуществляются на регулярной основе и не рассматривается в качестве угрозы. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20240123/alyaska-1922865363.html

аляска

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аляска, россия, канада, norad