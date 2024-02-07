Рейтинг@Mail.ru
Глава "Рособоронэкспорта" отметил превосходство С-400 над конкурентами - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/s-400-1925829850.html
Глава "Рособоронэкспорта" отметил превосходство С-400 над конкурентами
Глава "Рособоронэкспорта" отметил превосходство С-400 над конкурентами - РИА Новости, 07.02.2024
Глава "Рособоронэкспорта" отметил превосходство С-400 над конкурентами
Российская система ПВО С-400 "Триумф" по своим характеристикам в разы превосходит зарубежных конкурентов, интерес к системе на международном рынке вооружений, в РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T03:20
2024-02-07T03:20
александр михеев
рособоронэкспорт
с-400 «триумф»
саудовская аравия
ближний восток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782341313_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_6203d74233ce5d755cc96354b61f1b1a.jpg
ЭР-РИЯД, 7 фев - РИА Новости. Российская система ПВО С-400 "Триумф" по своим характеристикам в разы превосходит зарубежных конкурентов, интерес к системе на международном рынке вооружений, в том числе в странах Ближнего Востока, растет, заявил РИА Новости в среду в ходе выставки World Defense Show гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Оружейный салон проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. "Эта уникальная система обладает неоспоримыми преимуществами перед любыми конкурентами. По основным характеристикам С-400 превосходит аналоги в два-три раза &lt;…&gt; В связи с тем, что С-400 "Триумф" является стратегической системой, с нашей стороны некорректно озвучивать страны, желающие получить ее. Отмечу, что интерес, в том числе на Ближнем Востоке, есть, и он растет", - сказал он. Михеев назвал С-400 "лучшей на сегодняшний день зенитной ракетной системой в мире", которая имеет "большой и положительный" опыт боевого применения: "Она полностью доказала заявленные производителем характеристики и показала способность работать в самых сложных условиях". Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз - Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. По данным, представленным на официальном сайте Минобороны РФ, дальность поражения "Триумфа" - до 250 километров, высота - до 27 километров. С-400 способна одновременно сбивать до шести целей, летящих на скорости до 4800 метров в секунду.
https://ria.ru/20240206/s-400-1925596572.html
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925584518.html
саудовская аравия
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782341313_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_d33ec32cd217c60242f4c3eda5398ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр михеев, рособоронэкспорт, с-400 «триумф», саудовская аравия, ближний восток, россия
Александр Михеев, Рособоронэкспорт, С-400 «Триумф», Саудовская Аравия, Ближний Восток, Россия
Глава "Рособоронэкспорта" отметил превосходство С-400 над конкурентами

Глава РОЭ Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 7 фев - РИА Новости. Российская система ПВО С-400 "Триумф" по своим характеристикам в разы превосходит зарубежных конкурентов, интерес к системе на международном рынке вооружений, в том числе в странах Ближнего Востока, растет, заявил РИА Новости в среду в ходе выставки World Defense Show гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Оружейный салон проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Рособоронэкспорт опроверг информацию о срыве поставок С-400 Индии
Вчера, 08:03
"Эта уникальная система обладает неоспоримыми преимуществами перед любыми конкурентами. По основным характеристикам С-400 превосходит аналоги в два-три раза <…> В связи с тем, что С-400 "Триумф" является стратегической системой, с нашей стороны некорректно озвучивать страны, желающие получить ее. Отмечу, что интерес, в том числе на Ближнем Востоке, есть, и он растет", - сказал он.
Михеев назвал С-400 "лучшей на сегодняшний день зенитной ракетной системой в мире", которая имеет "большой и положительный" опыт боевого применения: "Она полностью доказала заявленные производителем характеристики и показала способность работать в самых сложных условиях".
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз - Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
По данным, представленным на официальном сайте Минобороны РФ, дальность поражения "Триумфа" - до 250 километров, высота - до 27 километров. С-400 способна одновременно сбивать до шести целей, летящих на скорости до 4800 метров в секунду.
Стенд Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Россия в 2024 году выведет на мировой рынок новые образцы оружия
Вчера, 03:07
 
Александр МихеевРособоронэкспортС-400 «Триумф»Саудовская АравияБлижний ВостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала