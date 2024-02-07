https://ria.ru/20240207/s-400-1925829850.html

Глава "Рособоронэкспорта" отметил превосходство С-400 над конкурентами

Глава "Рособоронэкспорта" отметил превосходство С-400 над конкурентами - РИА Новости, 07.02.2024

Глава "Рособоронэкспорта" отметил превосходство С-400 над конкурентами

Российская система ПВО С-400 "Триумф" по своим характеристикам в разы превосходит зарубежных конкурентов, интерес к системе на международном рынке вооружений, в РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T03:20

2024-02-07T03:20

2024-02-07T03:20

александр михеев

рособоронэкспорт

с-400 «триумф»

саудовская аравия

ближний восток

россия

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ЭР-РИЯД, 7 фев - РИА Новости. Российская система ПВО С-400 "Триумф" по своим характеристикам в разы превосходит зарубежных конкурентов, интерес к системе на международном рынке вооружений, в том числе в странах Ближнего Востока, растет, заявил РИА Новости в среду в ходе выставки World Defense Show гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Оружейный салон проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. "Эта уникальная система обладает неоспоримыми преимуществами перед любыми конкурентами. По основным характеристикам С-400 превосходит аналоги в два-три раза <…> В связи с тем, что С-400 "Триумф" является стратегической системой, с нашей стороны некорректно озвучивать страны, желающие получить ее. Отмечу, что интерес, в том числе на Ближнем Востоке, есть, и он растет", - сказал он. Михеев назвал С-400 "лучшей на сегодняшний день зенитной ракетной системой в мире", которая имеет "большой и положительный" опыт боевого применения: "Она полностью доказала заявленные производителем характеристики и показала способность работать в самых сложных условиях". Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз - Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. По данным, представленным на официальном сайте Минобороны РФ, дальность поражения "Триумфа" - до 250 километров, высота - до 27 километров. С-400 способна одновременно сбивать до шести целей, летящих на скорости до 4800 метров в секунду.

https://ria.ru/20240206/s-400-1925596572.html

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925584518.html

саудовская аравия

ближний восток

россия

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александр михеев, рособоронэкспорт, с-400 «триумф», саудовская аравия, ближний восток, россия