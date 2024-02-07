https://ria.ru/20240207/rutube-1925893495.html

Каналы региональных ГТРК доступны на Rutube, сообщил видеохостинг

Каналы региональных ГТРК доступны на Rutube, сообщил видеохостинг - РИА Новости, 07.02.2024

Каналы региональных ГТРК доступны на Rutube, сообщил видеохостинг

Каналы региональных ГТРК, ранее заблокированные на платформе YouTube, доступны на Rutube, сообщил национальный видеохостинг в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:03

2024-02-07T12:03

2024-02-07T12:03

общество

технологии

санкт-петербург

ростов-на-дону

белгород

youtube

rutube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789407320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ac69e823cb7253982591a2124ce23c8.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Каналы региональных ГТРК, ранее заблокированные на платформе YouTube, доступны на Rutube, сообщил национальный видеохостинг в официальном Telegram-канале. Как сообщил ранее телеканал RT, YouTube заблокировал около 40 региональных каналов ГТРК. В их числе аккаунты ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды. "Каналы региональных ГТРК, которые заблокировал YouTube, доступны на Rutube. Новостные материалы региональных отделений Государственной телевизионной и радиовещательной компании после блокировки каналов на YouTube можно найти на российском видеохостинге. Они отображаются через обновленный поиск на Rutube", - говорится в сообщении Rutube. Rutube - ведущий российский видеопортал, предлагающий к просмотру онлайн телеканалы, кинофильмы, сериалы, мультфильмы и пользовательское видео.

https://ria.ru/20230502/pobeda-1869202871.html

https://ria.ru/20240207/khinshteyn-1925866830.html

санкт-петербург

ростов-на-дону

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, санкт-петербург, ростов-на-дону, белгород, youtube, rutube