https://ria.ru/20240207/rutube-1925893495.html
Каналы региональных ГТРК доступны на Rutube, сообщил видеохостинг
Каналы региональных ГТРК доступны на Rutube, сообщил видеохостинг - РИА Новости, 07.02.2024
Каналы региональных ГТРК доступны на Rutube, сообщил видеохостинг
Каналы региональных ГТРК, ранее заблокированные на платформе YouTube, доступны на Rutube, сообщил национальный видеохостинг в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:03
2024-02-07T12:03
2024-02-07T12:03
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Каналы региональных ГТРК, ранее заблокированные на платформе YouTube, доступны на Rutube, сообщил национальный видеохостинг в официальном Telegram-канале. Как сообщил ранее телеканал RT, YouTube заблокировал около 40 региональных каналов ГТРК. В их числе аккаунты ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды. "Каналы региональных ГТРК, которые заблокировал YouTube, доступны на Rutube. Новостные материалы региональных отделений Государственной телевизионной и радиовещательной компании после блокировки каналов на YouTube можно найти на российском видеохостинге. Они отображаются через обновленный поиск на Rutube", - говорится в сообщении Rutube. Rutube - ведущий российский видеопортал, предлагающий к просмотру онлайн телеканалы, кинофильмы, сериалы, мультфильмы и пользовательское видео.
https://ria.ru/20230502/pobeda-1869202871.html
https://ria.ru/20240207/khinshteyn-1925866830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, санкт-петербург, ростов-на-дону, белгород, youtube, rutube
Общество, Технологии, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Белгород, YouTube, Rutube
Каналы региональных ГТРК доступны на Rutube, сообщил видеохостинг
Каналы региональных ГТРК, заблокированные на YouTube, доступны на Rutube