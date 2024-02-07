Рейтинг@Mail.ru
Глава "Рособоронэкпорта" рассказал об объемах портфеля заказов - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/rosoboroeksport-1925829577.html
Глава "Рособоронэкпорта" рассказал об объемах портфеля заказов
Глава "Рособоронэкпорта" рассказал об объемах портфеля заказов - РИА Новости, 07.02.2024
Глава "Рособоронэкпорта" рассказал об объемах портфеля заказов
Страны Ближнего Востока и Северной Африки занимают сегодня около 50% портфеля заказов "Рособороэкспорта" (РОЭ) и ожидается рост, сообщил РИА Новости генеральный РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T03:15
2024-02-07T03:15
ближний восток
александр михеев
рособоронэкспорт
северная африка
саудовская аравия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887323670_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f7192e5852c18bf273858438b64cd09f.jpg
ЭР-РИЯД, 7 фев - РИА Новости. Страны Ближнего Востока и Северной Африки занимают сегодня около 50% портфеля заказов "Рособороэкспорта" (РОЭ) и ожидается рост, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев. Он принимает участие в выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Михеев отметил, что сам портфель заказов "Рособоронэкпорта" сегодня составляет рекордную за последние 23 года сумму более 55 миллиардов долларов. "Ближний Восток и Северная Африка традиционно занимают около 50% от общего объема портфеля заказов "Рособоронэкспорта", из которых значительная доля приходится на страны Залива. Естественно, мы ожидаем роста объемов сотрудничества", - сказал Михеев. По его словам, государства региона проявляют высокий интерес к вооружению и военной технике, которая доказала свои характеристики в реальных боевых действиях и показала превосходство над продукцией наших конкурентов - этим параметрам сегодня соответствуют практически вся продвигаемые нами образцы для ВВС, сухопутных войск, военно-морского флота и специальных подразделений. При этом на Ближнем Востоке сегодня идет смещение приоритетов по форматам военно-технического сотрудничества. Страны региона отходят от поставок финальных изделий и предпочитают организацию производства на своей территории. "Рособоронэкспорт" уже реализует подобные проекты, и мы также обсуждаем с партнерами ряд новых", - сказал глава "Рособоронэкспорта".
https://radiosputnik.ru/20240206/rosoboroneksport-1925594799.html
https://ria.ru/20240130/medvedev-1924328521.html
ближний восток
северная африка
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887323670_349:0:3000:1988_1920x0_80_0_0_aca776beec26472e9b9096f097cb2426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, александр михеев, рособоронэкспорт, северная африка, саудовская аравия, безопасность
Ближний Восток, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Северная Африка, Саудовская Аравия, Безопасность
Глава "Рособоронэкпорта" рассказал об объемах портфеля заказов

Глава РОЭ Михеев: Ближний Восток и Северная Африка занимают 50% портфеля заказов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСборочное производство танков Т-80 на заводе
Сборочное производство танков Т-80 на заводе - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сборочное производство танков Т-80 на заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 7 фев - РИА Новости. Страны Ближнего Востока и Северной Африки занимают сегодня около 50% портфеля заказов "Рособороэкспорта" (РОЭ) и ожидается рост, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев.
Он принимает участие в выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Логотип ОАО Рособоронэкспорт - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Россия выведет новые образцы оружия на мировой рынок в 2024 году
Вчера, 07:34
Михеев отметил, что сам портфель заказов "Рособоронэкпорта" сегодня составляет рекордную за последние 23 года сумму более 55 миллиардов долларов.
"Ближний Восток и Северная Африка традиционно занимают около 50% от общего объема портфеля заказов "Рособоронэкспорта", из которых значительная доля приходится на страны Залива. Естественно, мы ожидаем роста объемов сотрудничества", - сказал Михеев.
По его словам, государства региона проявляют высокий интерес к вооружению и военной технике, которая доказала свои характеристики в реальных боевых действиях и показала превосходство над продукцией наших конкурентов - этим параметрам сегодня соответствуют практически вся продвигаемые нами образцы для ВВС, сухопутных войск, военно-морского флота и специальных подразделений.
При этом на Ближнем Востоке сегодня идет смещение приоритетов по форматам военно-технического сотрудничества. Страны региона отходят от поставок финальных изделий и предпочитают организацию производства на своей территории. "Рособоронэкспорт" уже реализует подобные проекты, и мы также обсуждаем с партнерами ряд новых", - сказал глава "Рособоронэкспорта".
Дмитрий Медведев
Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах
30 января, 12:45
 
Ближний ВостокАлександр МихеевРособоронэкспортСеверная АфрикаСаудовская АравияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала