https://ria.ru/20240207/putin-1925974323.html

Путин потребовал соблюдать сроки передачи самолетов авиакомпаниям

Путин потребовал соблюдать сроки передачи самолетов авиакомпаниям - РИА Новости, 07.02.2024

Путин потребовал соблюдать сроки передачи самолетов авиакомпаниям

Российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, а их передача авиакомпаниям должна осуществляться в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:47

2024-02-07T16:47

2024-02-07T17:08

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, а их передача авиакомпаниям должна осуществляться в согласованные сроки, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином в среду."Подчеркну еще раз, российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, быть действительно глобально конкурентными по своим техническим характеристикам, а их передача авиакомпаниям должна проходить в согласованные сроки без опозданий и задержек", - сказал Путин.Также президент сообщил, что в 2023 году почти 83 миллиона пассажиров воспользовались внутренними авиалиниями, таким образом, пассажиропоток более чем на 13% превысил показатель доковидного 2019 года."Нужно, безусловно, поддержать набранный темп в авиации, обеспечить дальнейшее уверенное развитие этого важнейшего направления современного транспорта", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240206/aeroflot-1925680715.html

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владимир путин, россия