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Путин потребовал соблюдать сроки передачи самолетов авиакомпаниям - РИА Новости, 07.02.2024
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16:47 07.02.2024 (обновлено: 17:08 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/putin-1925974323.html
Путин потребовал соблюдать сроки передачи самолетов авиакомпаниям
Путин потребовал соблюдать сроки передачи самолетов авиакомпаниям - РИА Новости, 07.02.2024
Путин потребовал соблюдать сроки передачи самолетов авиакомпаниям
Российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, а их передача авиакомпаниям должна осуществляться в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:47
2024-02-07T17:08
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, а их передача авиакомпаниям должна осуществляться в согласованные сроки, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином в среду."Подчеркну еще раз, российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, быть действительно глобально конкурентными по своим техническим характеристикам, а их передача авиакомпаниям должна проходить в согласованные сроки без опозданий и задержек", - сказал Путин.Также президент сообщил, что в 2023 году почти 83 миллиона пассажиров воспользовались внутренними авиалиниями, таким образом, пассажиропоток более чем на 13% превысил показатель доковидного 2019 года."Нужно, безусловно, поддержать набранный темп в авиации, обеспечить дальнейшее уверенное развитие этого важнейшего направления современного транспорта", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин потребовал соблюдать сроки передачи самолетов авиакомпаниям

Путин: российские самолеты должны отвечать всем требованиям безопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, а их передача авиакомпаниям должна осуществляться в согласованные сроки, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином в среду.
"Подчеркну еще раз, российские самолеты должны отвечать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, быть действительно глобально конкурентными по своим техническим характеристикам, а их передача авиакомпаниям должна проходить в согласованные сроки без опозданий и задержек", - сказал Путин.
Также президент сообщил, что в 2023 году почти 83 миллиона пассажиров воспользовались внутренними авиалиниями, таким образом, пассажиропоток более чем на 13% превысил показатель доковидного 2019 года.
"Нужно, безусловно, поддержать набранный темп в авиации, обеспечить дальнейшее уверенное развитие этого важнейшего направления современного транспорта", - подчеркнул Путин.
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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