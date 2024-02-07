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Песков объяснил, почему Путин дал интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 07.02.2024
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13:26 07.02.2024 (обновлено: 13:34 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/putin-1925916462.html
Песков объяснил, почему Путин дал интервью Такеру Карлсону
Песков объяснил, почему Путин дал интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 07.02.2024
Песков объяснил, почему Путин дал интервью Такеру Карлсону
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава РФ Владимир Путин дал интервью именно американскому журналисту Такеру Карлсону, так как его... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:26
2024-02-07T13:34
россия
украина
такер карлсон
дмитрий песков
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава РФ Владимир Путин дал интервью именно американскому журналисту Такеру Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ. Ранее Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина во вторник. "У него позиция, которая отличается от остальных, она ни коем образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англо-саксонских СМИ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему Путин согласился дать интервью именно Карлсону. Пресс-секретарь президента подтвердил, что интервью было сделано в ходе личной встречи. На просьбу уточнить, в какой день оно было записано, представитель Кремля отметил, что "не хотел бы забегать вперед"."Все-таки это его (Карлсона – ред.) интервью, поэтому, когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях давайте сначала он сам расскажет", - пояснил Песков.Его спросили и о том, соблюдал ли журналист перед встречей с Путиным карантин и были ли предприняты какие-либо другие меры предосторожности. "По деталям мне пока нечего вам сообщить", - ответил пресс-секретарь президента.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.
https://ria.ru/20240207/karlson-1925907399.html
https://ria.ru/20240207/intervyu-1925873254.html
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россия, украина, такер карлсон, дмитрий песков, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Украина, Такер Карлсон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Песков объяснил, почему Путин дал интервью Такеру Карлсону

Песков: Путин дал интервью Карлсону из-за проамериканской позиции журналиста

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава РФ Владимир Путин дал интервью именно американскому журналисту Такеру Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.
Ранее Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина во вторник.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кремль подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина
Вчера, 12:56
"У него позиция, которая отличается от остальных, она ни коем образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англо-саксонских СМИ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему Путин согласился дать интервью именно Карлсону.
Пресс-секретарь президента подтвердил, что интервью было сделано в ходе личной встречи. На просьбу уточнить, в какой день оно было записано, представитель Кремля отметил, что "не хотел бы забегать вперед".
"Все-таки это его (Карлсона – ред.) интервью, поэтому, когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях давайте сначала он сам расскажет", - пояснил Песков.
Его спросили и о том, соблюдал ли журналист перед встречей с Путиным карантин и были ли предприняты какие-либо другие меры предосторожности. "По деталям мне пока нечего вам сообщить", - ответил пресс-секретарь президента.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 60 миллионов просмотров
Вчера, 10:57
 
РоссияУкраинаТакер КарлсонДмитрий ПесковВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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