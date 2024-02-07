https://ria.ru/20240207/pushilin-1925863431.html

Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента

Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента - РИА Новости, 07.02.2024

Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" предупредил о попытках Украины терактами помешать выборам президента РФ в регионе, и заявил, что... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:23

2024-02-07T10:23

2024-02-07T10:23

в мире

украина

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" предупредил о попытках Украины терактами помешать выборам президента РФ в регионе, и заявил, что задействованы все службы, чтобы этого не допустит. По его словам, адреса избирательных участков в ДНР не будут публиковаться, чтобы минимизировать случаи обстрелов и терактов. "К сожалению, этого мы можем ожидать с стороны Украины. И сейчас все соответствующие службы работают в плане подготовки, в плане недопущения подобных ситуаций", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20240130/tsik-1924383243.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, денис пушилин