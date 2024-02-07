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Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента - РИА Новости, 07.02.2024
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10:23 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/pushilin-1925863431.html
Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента
Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента - РИА Новости, 07.02.2024
Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" предупредил о попытках Украины терактами помешать выборам президента РФ в регионе, и заявил, что... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:23
2024-02-07T10:23
в мире
украина
донецкая народная республика
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денис пушилин
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" предупредил о попытках Украины терактами помешать выборам президента РФ в регионе, и заявил, что задействованы все службы, чтобы этого не допустит. По его словам, адреса избирательных участков в ДНР не будут публиковаться, чтобы минимизировать случаи обстрелов и терактов. "К сожалению, этого мы можем ожидать с стороны Украины. И сейчас все соответствующие службы работают в плане подготовки, в плане недопущения подобных ситуаций", - сказал Пушилин.
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, денис пушилин
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин
Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента

Пушилин предупредил о попытках Украины терактами помешать выборам президента

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" предупредил о попытках Украины терактами помешать выборам президента РФ в регионе, и заявил, что задействованы все службы, чтобы этого не допустит.
По его словам, адреса избирательных участков в ДНР не будут публиковаться, чтобы минимизировать случаи обстрелов и терактов.
"К сожалению, этого мы можем ожидать с стороны Украины. И сейчас все соответствующие службы работают в плане подготовки, в плане недопущения подобных ситуаций", - сказал Пушилин.
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