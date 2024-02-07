https://ria.ru/20240207/pushilin-1925863431.html
Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента
Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента - РИА Новости, 07.02.2024
Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" предупредил о попытках Украины терактами помешать выборам президента РФ в регионе, и заявил, что... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:23
2024-02-07T10:23
2024-02-07T10:23
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денис пушилин
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" предупредил о попытках Украины терактами помешать выборам президента РФ в регионе, и заявил, что задействованы все службы, чтобы этого не допустит. По его словам, адреса избирательных участков в ДНР не будут публиковаться, чтобы минимизировать случаи обстрелов и терактов. "К сожалению, этого мы можем ожидать с стороны Украины. И сейчас все соответствующие службы работают в плане подготовки, в плане недопущения подобных ситуаций", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240130/tsik-1924383243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, россия, денис пушилин
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин
Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента
Пушилин предупредил о попытках Украины терактами помешать выборам президента