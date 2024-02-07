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Пять этапов Мультиспортивной детской лиги прошло в Липецкой области

Пять этапов Мультиспортивной детской лиги прошло в Липецкой области - РИА Новости, 07.02.2024

Пять этапов Мультиспортивной детской лиги прошло в Липецкой области

В Липецке пять месяцев реализуется проект "Мультиспортивная детская лига Липецкой области", уже прошло пять этапов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:50

2024-02-07T10:50

2024-02-07T10:50

липецкая область

липецк

игорь артамонов

дети

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Липецке пять месяцев реализуется проект "Мультиспортивная детская лига Липецкой области", уже прошло пять этапов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, почти по 500 детей от 6 до 14 лет в течение года соревнуются в разных видах спорта: от триатлона до бадминтона. Спортивные дисциплины выбирали такие, чтобы в них мог поучаствовать каждый. Это связано с тем, что в липецкой лиге соревнуются не профессиональные спортсмены, а дети из детских садов и общеобразовательных школ, которые не занимались раньше спортом. Артамонов отметил, что всем зарегистрированным детям на старте Мультилиги выдали диплом спортсмена, футболку, рюкзак и главную фишку - огромную медальницу, куда надо собрать 12 медалей за каждый этап. Дети стремятся завоевать все медали, попробовать себя в разных видах спорта, чтобы по итогу выбрать свой и прийти уже в профильную спортивную секцию. "Уже со следующего сезона "Мультиспортивная лига Липецкой области" будет разделена на любительскую и профессиональную, потому что спрос на спорт у региона колоссальный у всех детей", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20240206/elets-1925617263.html

липецк

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Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов, дети