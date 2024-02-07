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Пять этапов Мультиспортивной детской лиги прошло в Липецкой области
Пять этапов Мультиспортивной детской лиги прошло в Липецкой области - РИА Новости, 07.02.2024
Пять этапов Мультиспортивной детской лиги прошло в Липецкой области
В Липецке пять месяцев реализуется проект "Мультиспортивная детская лига Липецкой области", уже прошло пять этапов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:50
2024-02-07T10:50
2024-02-07T10:50
липецкая область
липецк
игорь артамонов
дети
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Липецке пять месяцев реализуется проект "Мультиспортивная детская лига Липецкой области", уже прошло пять этапов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, почти по 500 детей от 6 до 14 лет в течение года соревнуются в разных видах спорта: от триатлона до бадминтона. Спортивные дисциплины выбирали такие, чтобы в них мог поучаствовать каждый. Это связано с тем, что в липецкой лиге соревнуются не профессиональные спортсмены, а дети из детских садов и общеобразовательных школ, которые не занимались раньше спортом. Артамонов отметил, что всем зарегистрированным детям на старте Мультилиги выдали диплом спортсмена, футболку, рюкзак и главную фишку - огромную медальницу, куда надо собрать 12 медалей за каждый этап. Дети стремятся завоевать все медали, попробовать себя в разных видах спорта, чтобы по итогу выбрать свой и прийти уже в профильную спортивную секцию. "Уже со следующего сезона "Мультиспортивная лига Липецкой области" будет разделена на любительскую и профессиональную, потому что спрос на спорт у региона колоссальный у всех детей", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20240206/elets-1925617263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, дети
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Дети
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Липецке пять месяцев реализуется проект "Мультиспортивная детская лига Липецкой области", уже прошло пять этапов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, почти по 500 детей от 6 до 14 лет в течение года соревнуются в разных видах спорта: от триатлона до бадминтона. Спортивные дисциплины выбирали такие, чтобы в них мог поучаствовать каждый. Это связано с тем, что в липецкой лиге соревнуются не профессиональные спортсмены, а дети из детских садов и общеобразовательных школ, которые не занимались раньше спортом.
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Артамонов отметил, что всем зарегистрированным детям на старте Мультилиги выдали диплом спортсмена, футболку, рюкзак и главную фишку - огромную медальницу, куда надо собрать 12 медалей за каждый этап. Дети стремятся завоевать все медали, попробовать себя в разных видах спорта, чтобы по итогу выбрать свой и прийти уже в профильную спортивную секцию.
"Уже со следующего сезона "Мультиспортивная лига Липецкой области" будет разделена на любительскую и профессиональную, потому что спрос на спорт у региона колоссальный у всех детей", - сказал Артамонов
.