Рейтинг@Mail.ru
Пять этапов Мультиспортивной детской лиги прошло в Липецкой области - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
10:50 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/proekt-1925871052.html
Пять этапов Мультиспортивной детской лиги прошло в Липецкой области
Пять этапов Мультиспортивной детской лиги прошло в Липецкой области - РИА Новости, 07.02.2024
Пять этапов Мультиспортивной детской лиги прошло в Липецкой области
В Липецке пять месяцев реализуется проект "Мультиспортивная детская лига Липецкой области", уже прошло пять этапов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:50
2024-02-07T10:50
липецкая область
липецк
игорь артамонов
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Липецке пять месяцев реализуется проект "Мультиспортивная детская лига Липецкой области", уже прошло пять этапов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, почти по 500 детей от 6 до 14 лет в течение года соревнуются в разных видах спорта: от триатлона до бадминтона. Спортивные дисциплины выбирали такие, чтобы в них мог поучаствовать каждый. Это связано с тем, что в липецкой лиге соревнуются не профессиональные спортсмены, а дети из детских садов и общеобразовательных школ, которые не занимались раньше спортом. Артамонов отметил, что всем зарегистрированным детям на старте Мультилиги выдали диплом спортсмена, футболку, рюкзак и главную фишку - огромную медальницу, куда надо собрать 12 медалей за каждый этап. Дети стремятся завоевать все медали, попробовать себя в разных видах спорта, чтобы по итогу выбрать свой и прийти уже в профильную спортивную секцию. "Уже со следующего сезона "Мультиспортивная лига Липецкой области" будет разделена на любительскую и профессиональную, потому что спрос на спорт у региона колоссальный у всех детей", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20240206/elets-1925617263.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_def10e698acdc696f1420e004ebabc09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, игорь артамонов, дети
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Дети

Пять этапов Мультиспортивной детской лиги прошло в Липецкой области

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Липецке пять месяцев реализуется проект "Мультиспортивная детская лига Липецкой области", уже прошло пять этапов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, почти по 500 детей от 6 до 14 лет в течение года соревнуются в разных видах спорта: от триатлона до бадминтона. Спортивные дисциплины выбирали такие, чтобы в них мог поучаствовать каждый. Это связано с тем, что в липецкой лиге соревнуются не профессиональные спортсмены, а дети из детских садов и общеобразовательных школ, которые не занимались раньше спортом.
Центр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра Луч - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Центр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра "Луч"
Вчера, 10:36
Артамонов отметил, что всем зарегистрированным детям на старте Мультилиги выдали диплом спортсмена, футболку, рюкзак и главную фишку - огромную медальницу, куда надо собрать 12 медалей за каждый этап. Дети стремятся завоевать все медали, попробовать себя в разных видах спорта, чтобы по итогу выбрать свой и прийти уже в профильную спортивную секцию.
"Уже со следующего сезона "Мультиспортивная лига Липецкой области" будет разделена на любительскую и профессиональную, потому что спрос на спорт у региона колоссальный у всех детей", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала