"Выводы пугают". В НАТО вскрылись проблемы перед "войной с Россией"

2024-02-07

2024-02-07T08:00

2024-02-07T08:04

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Давид Нармания. Запад активно готовится к "неминуемой войне с Россией". Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что прямой конфликт может начаться через пять-восемь лет и Берлин к нему не готов. В США тоже тревожатся. О том, с какими проблемами сталкиваются американцы и их союзники, — в материале РИА Новости.Посрамленная гордость владычицы морейПроходящие в эти дни в Европе учения НАТО Steadfast Defender — крупнейшие со времен холодной войны. Задействованы около 90 тысяч военнослужащих всех видов и родов войск, более тысячи единиц наземной военной техники, включая 133 танка, 80 самолетов и 50 боевых кораблей. Планируют отрабатывать и обмен ударами тактическим ядерным оружием. В общем, демонстрация полной готовности противостоять России.Но довольно быстро выяснилось, что не все так замечательно. Флагман королевского флота HMS Queen Elizabeth так и не смог прибыть на маневры: из-за технических проблем его отозвали.Перед выходом в море обнаружилось, что муфту гребного вала разъела ржавчина. Гордость владычицы морей отправили на ремонт. По словам бывшего командующего флотом адмирала лорда Алана Уэста, Queen Elizabeth как минимум два месяца простоит в доках — придется снять все вооружение и слить топливо.А ведь это сравнительно новый авианосец — на воду его спустили в 2014 году, на службу приняли в 2017-м. Самый крупный корабль в истории Британии (водоизмещение — более 65 тысяч тонн, длина — 280 метров) обошелся Лондону в три миллиарда фунтов (3,77 миллиарда долларов).Место Queen Elizabeth в учениях Steadfast Defender займет HMS Prince of Wales того же класса. Стоит отметить, что он сталкивался с аналогичной проблемой в 2022 году — муфту заменили."Случись такое с французами — у них бы вообще не осталось авианосцев (готовых к бою. — Прим. ред.), — отмечает Уэст в комментарии для Daily Mail. — Но мы недостаточно тратим на оборону, у нас слишком мало кораблей, авианосцы не полностью оснащены самолетами, и это действительно повод для беспокойства, проблема, с которой необходимо разобраться"."О спорт, ты — мир!"На трудности с финансированием королевский флот жалуется не первый раз. Внимание британской общественности привлекло недавнее сообщение The Telegraph о том, что эсминец HMS Diamond, отправленный в Красное море для борьбы с хуситами, не может обстреливать цели "Ансар Алла" на земле.Дело в том, что эсминцы типа 45, к которым относится HMS Diamond, строили для защиты группы кораблей от атак с воздуха. Проект предусматривал размещение в носовой части системы вертикального пуска Mark 41 для ударов крылатыми ракетами по целям на суше.Но из-за нехватки средств ВМС Великобритании даже не закупили это оборудование, и в предназначенном для него пространстве теперь спортзал.Дает о себе знать и кадровый голод. Та же The Telegraph указывала: пришлось списать два военных корабля, чтобы укомплектовать личным составом фрегаты типа 26. Отправленные в отставку HMS Argyll и HMS Westminster утилизируют, если не купят союзники. Хотя второй недавно отремонтировали — примерно на 100 миллионов фунтов.У ВМС, поясняет издание со ссылкой на Минобороны, худшие показатели по набору новобранцев. На самом деле в Сухопутных войсках и ВВС с этим тоже беда. В докладе комитета обороны при парламенте подчеркивается: "Необходимо ускорение реформ, направленных на расширение и поддержание промышленной базы, а также повышение привлекательности военной службы".Нехватка личного состава повышает нагрузки на тех, кто остается в строю, создавая тем самым порочный круг: желающих уйти в отставку гораздо больше, чем тех, кто готов занять их место."Здравствуй, юность в сапогах"Похожая ситуация в Германии. В сентябре уполномоченный бундестага по делам обороны Ева Хегль предупреждала: бундесвер вряд ли выполнит план по увеличению численности к 2031-му. Тогда немецкие Вооруженные силы должны достичь показателя в 203 тысячи человек — всего на 22 тысячи больше, чем сейчас.И растет число отказников. На фоне конфликта на Украине число рапортов об увольнении выросло в пять раз — с 201 до 951 в 2022 году. Министр обороны Борис Писториус призвал обсудить возможность возвращения к обязательной военной службе, которую отменили в 2011-м.Тяжелый удар по боеспособности немецкой армии нанесла помощь Киеву. В ноябре зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль заявил агентству DPA, что в случае войны снарядов бундесверу хватит на пару дней.За океаном тоже не все гладко. Как указывает Bloomberg, амбициозные планы по пятикратному увеличению выпуска артиллерийских боеприпасов под большим вопросом: нет нужных производственных мощностей. В частности, в США всего один завод, который делает дымный порох.И с личным составом непросто. В статье для The National Interest сенатор Марко Рубио пишет о нехватке 41 тысячи военнослужащих. В Вашингтоне тоже все громче звучат призывы вернуться к всеобщей воинской обязанности, от которой отказались полвека назад — после войны во Вьетнаме.В общем, СМИ и политики в один голос твердят: Запад не готов к большой войне с Россией. Некоторые и вовсе пророчат, что российские войска сокрушат европейских противников подобно тому, как Наполеон разрушил Священную Римскую империю. Все это направлено в первую очередь на увеличение финансирования армии и военной промышленности. Соответствующие планы — весьма дорогостоящие — уже составлены, и страны НАТО приступили к их реализации.

