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Писториус допустил возобновление обязательной военной службы в Германии - РИА Новости, 16.12.2023
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17:35 16.12.2023 (обновлено: 17:37 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/frg-1916219321.html
Писториус допустил возобновление обязательной военной службы в Германии
Писториус допустил возобновление обязательной военной службы в Германии - РИА Новости, 16.12.2023
Писториус допустил возобновление обязательной военной службы в Германии
Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в интервью допустил возобновление обязательной военной службы в стране, а ее приостановку назвал ошибкой. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:35
2023-12-16T17:37
в мире
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швеция
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в интервью допустил возобновление обязательной военной службы в стране, а ее приостановку назвал ошибкой. "Я рассматриваю все варианты... В свое время были причины приостановить обязательную военную службу. Но, оглядываясь назад, это была ошибка", - заявил Писториус в интервью изданию Welt, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возврат обязательной службы. При этом он добавил, что сейчас сложно ее вернуть с точки зрения структуры, закона и политики. Министр отметил, что в связи с этим рассматривает шведскую модель: военнообязанными в Швеции считаются и мужчины, и женщины, но только часть из них проходит срочную службу. Ранее в интервью испанской газете Vanguardia Писториус утверждал, что Германия не планирует возвращать обязательную военную службу.
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в мире, германия, швеция, борис писториус
В мире, Германия, Швеция, Борис Писториус
Писториус допустил возобновление обязательной военной службы в Германии

Борис Писториус допустил возобновление обязательной военной службы в ФРГ

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Германии
Военнослужащие армии Германии - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Sputnik / Денис Асланов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в интервью допустил возобновление обязательной военной службы в стране, а ее приостановку назвал ошибкой.
«
"Я рассматриваю все варианты... В свое время были причины приостановить обязательную военную службу. Но, оглядываясь назад, это была ошибка", - заявил Писториус в интервью изданию Welt, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возврат обязательной службы.
При этом он добавил, что сейчас сложно ее вернуть с точки зрения структуры, закона и политики.
Министр отметил, что в связи с этим рассматривает шведскую модель: военнообязанными в Швеции считаются и мужчины, и женщины, но только часть из них проходит срочную службу.
Ранее в интервью испанской газете Vanguardia Писториус утверждал, что Германия не планирует возвращать обязательную военную службу.
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