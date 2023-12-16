https://ria.ru/20231216/frg-1916219321.html

Писториус допустил возобновление обязательной военной службы в Германии

Писториус допустил возобновление обязательной военной службы в Германии - РИА Новости, 16.12.2023

Писториус допустил возобновление обязательной военной службы в Германии

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в интервью допустил возобновление обязательной военной службы в стране, а ее приостановку назвал ошибкой. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T17:35

2023-12-16T17:35

2023-12-16T17:37

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в интервью допустил возобновление обязательной военной службы в стране, а ее приостановку назвал ошибкой. "Я рассматриваю все варианты... В свое время были причины приостановить обязательную военную службу. Но, оглядываясь назад, это была ошибка", - заявил Писториус в интервью изданию Welt, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возврат обязательной службы. При этом он добавил, что сейчас сложно ее вернуть с точки зрения структуры, закона и политики. Министр отметил, что в связи с этим рассматривает шведскую модель: военнообязанными в Швеции считаются и мужчины, и женщины, но только часть из них проходит срочную службу. Ранее в интервью испанской газете Vanguardia Писториус утверждал, что Германия не планирует возвращать обязательную военную службу.

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в мире, германия, швеция, борис писториус