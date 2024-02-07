https://ria.ru/20240207/premii-1925879385.html

Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых

Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых - РИА Новости, 07.02.2024

Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых

Лауреатами премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год стали специалисты, работающие в областях математического... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:16

2024-02-07T11:16

2024-02-07T11:47

россия

владимир путин

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лауреатами премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год стали специалисты, работающие в областях математического моделирования, борьбы с насекомыми-вредителями и поиска стратегически важных полезных ископаемых – золота и платины. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Сусанна Гордлеева удостоена премии "за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон-астроцитарных сетевых моделей для мемристивной электроники". Полученные ею результаты важны для предупреждения развития нейродегенеративных заболеваний и поддержания здорового долголетия. Старший научный сотрудник лаборатории экологической физиологии федерального государственного бюджетного учреждения науки Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Сергей Павлушин отмечен премией за открытие новых механизмов регуляции вспышек массового размножения насекомых - вредителей сельского и лесного хозяйства. Доцент кафедры геохимии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Якубович награждена за развитие изотопно-геохимического метода как эффективного инструмента для поиска месторождений стратегически значимых металлов – золота и платины.Премия присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам России за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.По традиции, имена лауреатов премии ежегодно обнародуются в канун Дня науки, отмечаемого 8 февраля.

https://ria.ru/20230208/uchenye-1850589585.html

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

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россия, владимир путин, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет