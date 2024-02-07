https://ria.ru/20240207/poteri-1925915071.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.02.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:22

2024-02-07T13:22

2024-02-07T13:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

сша

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 45 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20240207/khaos-1925895321.html

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вооруженные силы украины, россия, сша