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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 07.02.2024 (обновлено: 13:26 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/poteri-1925915071.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:22
2024-02-07T13:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сша
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 45 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20240207/khaos-1925895321.html
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вооруженные силы украины, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 45 военных

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 45 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке.
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