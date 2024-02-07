https://ria.ru/20240207/pomosch-1926011088.html

Белый дом не видит альтернативы военной помощи, выделяемой США Украине

Белый дом не видит альтернативы военной помощи, выделяемой США Украине - РИА Новости, 07.02.2024

Белый дом не видит альтернативы военной помощи, выделяемой США Украине

Администрация США считает, что альтернативы выделяемой Вашингтоном военной помощи нет, заявил в среду помощник американского президента по национальной... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:57

2024-02-07T18:57

2024-02-07T19:15

в мире

сша

украина

россия

джейк салливан

йенс столтенберг

джо байден

нато

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Администрация США считает, что альтернативы выделяемой Вашингтоном военной помощи нет, заявил в среду помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Масштабам выделяемой Вашингтоном военной помощи "нет альтернативы", и время в этом вопросе "имеет решающее значение", - сказал Салливан, выступая на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Так он ответил на вопрос одной из журналисток о том, есть ли у администрации президента Джо Байдена запасной план на тот случай, если Конгресс все же откажется одобрить запрос о дополнительном бюджетном финансировании, включающий в себя средства на нужды Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, джейк салливан, йенс столтенберг, джо байден, нато