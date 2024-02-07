Белый дом не видит альтернативы военной помощи, выделяемой США Украине
Белый дом считает, что альтернативы выделяемой США Украине военной помощи нет
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Администрация США считает, что альтернативы выделяемой Вашингтоном военной помощи нет, заявил в среду помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Масштабам выделяемой Вашингтоном военной помощи "нет альтернативы", и время в этом вопросе "имеет решающее значение", - сказал Салливан, выступая на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Так он ответил на вопрос одной из журналисток о том, есть ли у администрации президента Джо Байдена запасной план на тот случай, если Конгресс все же откажется одобрить запрос о дополнительном бюджетном финансировании, включающий в себя средства на нужды Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.