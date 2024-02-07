https://ria.ru/20240207/polsha-1925851600.html

Посол заявил об отсутствии диалога с властями Польши по имуществу России

Посол заявил об отсутствии диалога с властями Польши по имуществу России - РИА Новости, 07.02.2024

Посол заявил об отсутствии диалога с властями Польши по имуществу России

Новые власти Польши пока не идут на диалог по российской собственности, признаков намерения вернуться к венской конвенции нет, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:11

2024-02-07T09:11

2024-02-07T09:11

в мире

польша

россия

варшава

сергей андреев

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ВАРШАВА, 7 фев – РИА Новости. Новые власти Польши пока не идут на диалог по российской собственности, признаков намерения вернуться к венской конвенции нет, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев."С новыми польскими властями разговора на эти темы пока не случилось. Каких-то признаков того, что они намерены вернуться к соблюдению Венской конвенции о дипломатических сношениях и обеспечить неприкосновенность российской дипломатической недвижимости и финансовых средств посольства и торгпредства России, незаконно изъятых польской прокуратурой под абсурдным предлогом, пока не наблюдается", - сказал посол.В феврале 2022 года банковские счета посольства и торгпредства России в Польше были заблокированы Окружной прокуратурой Варшавы "по подозрению в использовании денежных средств для финансирования терроризма".В конце апреля 2023 года в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. До этого польские власти сообщили об изъятии у посольства России базы отдыха в районе Скубянки под Варшавой. Еще раньше власти Варшавы заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20240120/polsha-1922458304.html

https://ria.ru/20240207/verbovka-1925829335.html

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варшава

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в мире, польша, россия, варшава, сергей андреев