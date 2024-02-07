https://ria.ru/20240207/podpisi-1925956371.html

Надеждин заявил, что его команда работает по не принятым ЦИК подписям

Надеждин заявил, что его команда работает по не принятым ЦИК подписям - РИА Новости, 07.02.2024

Надеждин заявил, что его команда работает по не принятым ЦИК подписям

Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что его команда продолжает работать над защитой подписей в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:42

2024-02-07T15:42

2024-02-07T15:42

выборы президента россии — 2024

борис надеждин

политика

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что его команда продолжает работать над защитой подписей в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ, признанных ЦИК недействительными, но "отбить" все подписи за это время невозможно. Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Сам Надеждин сказал, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде. "Работаем. Вечером станет понятнее. Но все отбить нереально за такое время", - сказал Надеждин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, как продвигается защита подписей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

борис надеждин, политика, россия