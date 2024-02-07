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Надеждин заявил, что его команда работает по не принятым ЦИК подписям
Надеждин заявил, что его команда работает по не принятым ЦИК подписям - РИА Новости, 07.02.2024
Надеждин заявил, что его команда работает по не принятым ЦИК подписям
Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что его команда продолжает работать над защитой подписей в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:42
2024-02-07T15:42
2024-02-07T15:42
выборы президента россии — 2024
борис надеждин
политика
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что его команда продолжает работать над защитой подписей в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ, признанных ЦИК недействительными, но "отбить" все подписи за это время невозможно. Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Сам Надеждин сказал, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде. "Работаем. Вечером станет понятнее. Но все отбить нереально за такое время", - сказал Надеждин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, как продвигается защита подписей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис надеждин, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Борис Надеждин, Политика, Россия
Надеждин заявил, что его команда работает по не принятым ЦИК подписям
Надеждин сомневается, что его команда сможет обить все не принятые ЦИК подписи
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что его команда продолжает работать над защитой подписей в поддержку его выдвижения на выборы президента РФ, признанных ЦИК недействительными, но "отбить" все подписи за это время невозможно.
Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Сам Надеждин сказал, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде.
"Работаем. Вечером станет понятнее. Но все отбить нереально за такое время", - сказал Надеждин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, как продвигается защита подписей.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент ЦИК РФ
зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
, Владислава Даванкова
и Владимира Путина
.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании