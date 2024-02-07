https://ria.ru/20240207/pamyatnik-1925880422.html
В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову
В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову - РИА Новости, 07.02.2024
В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову
Памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову открыли в Уфе в день его рождения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:22
2024-02-07T11:22
2024-02-07T11:22
уфа
республика башкортостан
муртаза рахимов
радий хабиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925879996_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_038560fa0375ca8e59bbed90f225daeb.jpg
УФА, 7 фев – РИА Новости. Памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову открыли в Уфе в день его рождения, передает корреспондент РИА Новости. Рахимов скончался 11 января 2023 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Его похоронили 13 января на мусульманском кладбище Уфы. На церемонию прощания приезжал глава государства Владимир Путин. Он попросил главу региона Радия Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова. Памятник установили в парке имени Ленина перед зданием госсобрания-курултая республики. Скульптуру создал народный художник РФ Сергей Щербаков. Позади памятника стоит монументальный пилон — "знамя" с картой Башкирии и текстом первой статьи Конституции, принятой при Рахимове. На плите изображены бронзовые рельефы, посвященные истории региона. На торцах композиции расположили четыре ордена республики. "Муртаза Губайдуллович оставил нам республику с крепкой экономикой, с развитой социальной инфраструктурой и с верой людей в дружбу. Мы хотели, чтобы этот памятник показал Рахимова не только высокопоставленным чиновником, а прежде всего человеком, который страстно любил свою родину, человеком, полным эмоций, противоречий, беззаветно служащим своему народу", - сказал на торжественном открытии памятника глава Башкирии Радий Хабиров. Он рассказал, что скульптуру воссоздали по фотографии, снятой в 2003 году во время избирательной кампании. "Я подошёл к нему и сказал, что нет фотографии для агитационных материалов. Он отказался фотографироваться, велел не мешать, но я его уговорил. Я сказал, что нужно около часа, но Рахимов дал фотографу 5 минут. Он накинул на плечо пиджак, и так получилась эта фотография", - рассказал Хабиров. В торжественном мероприятии участвовали заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и раис Татарстана Рустам Минниханов. "Муртаза Губайдуллович - один из руководителей, которых на эту должность выбрало само время, 90-е годы - это самый трудный, драматичный момент истории нашей страны. И тогда только сильные люди, вышедшие из народа, могли вести свои республики уверенно вперёд. Для меня в этом есть и личное. Он работал одновременно с моим отцом, который в те же годы руководил республикой Дагестан. Только благодаря плеяде таких людей в то время смогли сохранить единство народов России", - сказал Магомедов. Рахимову 7 февраля исполнилось бы 90 лет.
https://ria.ru/20240206/pomosch-1925619439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, республика башкортостан, муртаза рахимов, радий хабиров
Уфа, Республика Башкортостан, Муртаза Рахимов, Радий Хабиров
В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову
В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Рахимову в день его рождения
УФА, 7 фев – РИА Новости. Памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову открыли в Уфе в день его рождения, передает корреспондент РИА Новости.
Рахимов скончался 11 января 2023 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Его похоронили 13 января на мусульманском кладбище Уфы. На церемонию прощания приезжал глава государства Владимир Путин
. Он попросил главу региона Радия Хабирова
проработать вопрос об увековечивании памяти Рахимова.
Памятник установили в парке имени Ленина перед зданием госсобрания-курултая республики. Скульптуру создал народный художник РФ
Сергей Щербаков. Позади памятника стоит монументальный пилон — "знамя" с картой Башкирии и текстом первой статьи Конституции, принятой при Рахимове. На плите изображены бронзовые рельефы, посвященные истории региона. На торцах композиции расположили четыре ордена республики.
"Муртаза Губайдуллович оставил нам республику с крепкой экономикой, с развитой социальной инфраструктурой и с верой людей в дружбу. Мы хотели, чтобы этот памятник показал Рахимова не только высокопоставленным чиновником, а прежде всего человеком, который страстно любил свою родину, человеком, полным эмоций, противоречий, беззаветно служащим своему народу", - сказал на торжественном открытии памятника глава Башкирии Радий Хабиров.
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Он рассказал, что скульптуру воссоздали по фотографии, снятой в 2003 году во время избирательной кампании. "Я подошёл к нему и сказал, что нет фотографии для агитационных материалов. Он отказался фотографироваться, велел не мешать, но я его уговорил. Я сказал, что нужно около часа, но Рахимов дал фотографу 5 минут. Он накинул на плечо пиджак, и так получилась эта фотография", - рассказал Хабиров.
В торжественном мероприятии участвовали заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
и раис Татарстана Рустам Минниханов
.
"Муртаза Губайдуллович - один из руководителей, которых на эту должность выбрало само время, 90-е годы - это самый трудный, драматичный момент истории нашей страны. И тогда только сильные люди, вышедшие из народа, могли вести свои республики уверенно вперёд. Для меня в этом есть и личное. Он работал одновременно с моим отцом, который в те же годы руководил республикой Дагестан. Только благодаря плеяде таких людей в то время смогли сохранить единство народов России", - сказал Магомедов.
Рахимову 7 февраля исполнилось бы 90 лет.
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