Венгрия призвала ООН не допустить эскалации на Украине и Ближнем Востоке
Венгрия призвала генсека ООН сделать все, чтобы не допустить эскалации в мире
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
ООН, 7 фев – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал генсека ООН Антониу Гутерреша, а также все страны-члены ООН приложить максимум усилий, чтобы не допустить эскалации конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.
"Я хочу попросить генерального секретаря и страны-члены приложить все возможные усилия, чтобы избежать эскалации в двух конфликтах – на Украине и на Ближнем Востоке", - сказал Сийярто, выступая в Генассамблее. "Потому что, если та или иная страна окажется вовлеченной в любой их этих конфликтов, эти конфликты не остановятся на границе данной страны, и региональная или даже глобальная война станет возможной", - добавил он.
По его словам, Венгрия "чувствует дух войны в трансатлантическом мире". "Но мы убеждены, что мировое большинство выступает за мир. И голос этого большинства, выступающего за мир, должен зазвучать громче. И ООН должна послужить хорошей площадкой для этого. Я хотел бы попросить генсека ООН и все страны-члены продолжать выступать за мир и сделать голос стран, выступающих за мир, громче", - добавил Сийярто.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".