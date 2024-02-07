https://ria.ru/20240207/noizemc-1926006014.html

Суд проверит законность штрафа иноагенту Noize MC*

Суд проверит законность штрафа иноагенту Noize MC* - РИА Новости, 07.02.2024

Суд проверит законность штрафа иноагенту Noize MC*

Московский городской суд проверит законность штрафа в размере 30 тысяч рублей, назначенный Ивану Алексееву* (Noize MC* ) за отсутствие плашки иностранного... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:41

2024-02-07T18:41

2024-02-07T18:42

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Московский городской суд проверит законность штрафа в размере 30 тысяч рублей, назначенный Ивану Алексееву* (Noize MC* ) за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал жалобу Алексеева на постановление суда первой инстанции. Дата заседания не назначена", — рассказали в суде. Кузьминский суд Москвы назначил Noize MC 30 тысяч штрафа в июне 2023 года из-за того, что рэпер не указал свой иноагентский статус в постах "ВКонтакте". Кроме этого, в ноябре прошлого года музыканта оштрафовали на такую же сумму за то, что он не представил иноагентскую отчетность в уполномоченный орган.Минюст РФ включил рэп-исполнителя в реестр иностранных агентов в середине ноября 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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новости шоу-бизнеса, noize mc (иван алексеев), москва, московский городской суд, россия, знаменитости