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Суд проверит законность штрафа иноагенту Noize MC* - РИА Новости, 07.02.2024
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Шоубиз
 
18:41 07.02.2024 (обновлено: 18:42 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/noizemc-1926006014.html
Суд проверит законность штрафа иноагенту Noize MC*
Суд проверит законность штрафа иноагенту Noize MC* - РИА Новости, 07.02.2024
Суд проверит законность штрафа иноагенту Noize MC*
Московский городской суд проверит законность штрафа в размере 30 тысяч рублей, назначенный Ивану Алексееву* (Noize MC* ) за отсутствие плашки иностранного... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:41
2024-02-07T18:42
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московский городской суд
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Московский городской суд проверит законность штрафа в размере 30 тысяч рублей, назначенный Ивану Алексееву* (Noize MC* ) за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал жалобу Алексеева на постановление суда первой инстанции. Дата заседания не назначена", — рассказали в суде. Кузьминский суд Москвы назначил Noize MC 30 тысяч штрафа в июне 2023 года из-за того, что рэпер не указал свой иноагентский статус в постах "ВКонтакте". Кроме этого, в ноябре прошлого года музыканта оштрафовали на такую же сумму за то, что он не представил иноагентскую отчетность в уполномоченный орган.Минюст РФ включил рэп-исполнителя в реестр иностранных агентов в середине ноября 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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новости шоу-бизнеса, noize mc (иван алексеев), москва, московский городской суд, россия, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Noize MC (Иван Алексеев), Москва, Московский городской суд, Россия, Знаменитости
Суд проверит законность штрафа иноагенту Noize MC*

Суд проверит законность штрафа рэперу Noize MC* за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC выступают на концерте-поединке Red Bull SoundClash в спортивном комплексе "ЦСКА-Арена" в Москве
Рэпер Noize MC выступают на концерте-поединке Red Bull SoundClash в спортивном комплексе ЦСКА-Арена в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Московский городской суд проверит законность штрафа в размере 30 тысяч рублей, назначенный Ивану Алексееву* (Noize MC* ) за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд зарегистрировал жалобу Алексеева на постановление суда первой инстанции. Дата заседания не назначена", — рассказали в суде.
Кузьминский суд Москвы назначил Noize MC 30 тысяч штрафа в июне 2023 года из-за того, что рэпер не указал свой иноагентский статус в постах "ВКонтакте".
Кроме этого, в ноябре прошлого года музыканта оштрафовали на такую же сумму за то, что он не представил иноагентскую отчетность в уполномоченный орган.
Минюст РФ включил рэп-исполнителя в реестр иностранных агентов в середине ноября 2022 года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаNoize MC (Иван Алексеев)МоскваМосковский городской судРоссияЗнаменитости
 
 
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