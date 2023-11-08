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Суд оштрафовал Noize MC* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 08.11.2023
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17:21 08.11.2023 (обновлено: 17:22 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/sud-1908210152.html
Суд оштрафовал Noize MC* на 30 тысяч рублей
Суд оштрафовал Noize MC* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 08.11.2023
Суд оштрафовал Noize MC* на 30 тысяч рублей
Кузьминский суд Москвы в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*, признан иноагентом) из-за нарушения закона об иностранных... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:21
2023-11-08T17:22
россия
москва
общество
иноагенты
noize mc (иван алексеев)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*, признан иноагентом) из-за нарушения закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Суд признал виновным Алексеева И.А.* в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей&quot;, - сказал собеседник агентства.Алексеева* признали виновным в том, что он не представил иноагентскую отчетность в уполномоченный орган. Ранее его уже штрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания статуса иноагента при публикации интернет-постов. Минюст РФ включил Алексеева* в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, москва, общество, иноагенты, noize mc (иван алексеев)
Россия, Москва, Общество, иноагенты, Noize MC (Иван Алексеев)
Суд оштрафовал Noize MC* на 30 тысяч рублей

Кузьминский суд Москвы оштрафовал иноагента Noize MC на 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC*
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Рэпер Noize MC*. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*, признан иноагентом) из-за нарушения закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Суд признал виновным Алексеева И.А.* в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Алексеева* признали виновным в том, что он не представил иноагентскую отчетность в уполномоченный орган. Ранее его уже штрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания статуса иноагента при публикации интернет-постов.
Минюст РФ включил Алексеева* в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РоссияМоскваОбществоиноагентыNoize MC (Иван Алексеев)
 
 
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