https://ria.ru/20231108/sud-1908210152.html

Суд оштрафовал Noize MC* на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал Noize MC* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 08.11.2023

Суд оштрафовал Noize MC* на 30 тысяч рублей

Кузьминский суд Москвы в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*, признан иноагентом) из-за нарушения закона об иностранных... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:21

2023-11-08T17:21

2023-11-08T17:22

россия

москва

общество

иноагенты

noize mc (иван алексеев)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*, признан иноагентом) из-за нарушения закона об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал виновным Алексеева И.А.* в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.Алексеева* признали виновным в том, что он не представил иноагентскую отчетность в уполномоченный орган. Ранее его уже штрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания статуса иноагента при публикации интернет-постов. Минюст РФ включил Алексеева* в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231107/morgenshtern-1907824646.html

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россия, москва, общество, иноагенты, noize mc (иван алексеев)