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НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг - РИА Новости, 07.02.2024
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18:53 07.02.2024 (обновлено: 19:01 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/nato-1926010574.html
НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг
НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг - РИА Новости, 07.02.2024
НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг
НАТО не собирается вмешиваться в вопрос с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного, помощь продолжится в любом случае, заявил генсек организации Йенс... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:53
2024-02-07T19:01
в мире
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валерий залужный
йенс столтенберг
украина
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. НАТО не собирается вмешиваться в вопрос с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного, помощь продолжится в любом случае, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Это дело Украины, не в нашей компетенции вмешиваться… Нас заверили, что любые изменения не затронут отношения Украины с партнерами и с НАТО. Мы продолжим нашу помощь", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925511279.html
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в мире, нато, валерий залужный, йенс столтенберг, украина, вооруженные силы украины
В мире, НАТО, Валерий Залужный, Йенс Столтенберг, Украина, Вооруженные силы Украины
НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг

Столтенберг: увольнение Залужного — дело Украины, НАТО не собирается вмешиваться

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. НАТО не собирается вмешиваться в вопрос с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного, помощь продолжится в любом случае, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
«
"Это дело Украины, не в нашей компетенции вмешиваться… Нас заверили, что любые изменения не затронут отношения Украины с партнерами и с НАТО. Мы продолжим нашу помощь", - сказал он журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Все сложно. Зеленскому раскрыли, что случится после отставки Залужного
5 февраля, 15:59
 
В миреНАТОВалерий ЗалужныйЙенс СтолтенбергУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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