https://ria.ru/20240207/nato-1926010574.html
НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг
НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг - РИА Новости, 07.02.2024
НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг
НАТО не собирается вмешиваться в вопрос с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного, помощь продолжится в любом случае, заявил генсек организации Йенс... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:53
2024-02-07T18:53
2024-02-07T19:01
в мире
нато
валерий залужный
йенс столтенберг
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. НАТО не собирается вмешиваться в вопрос с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного, помощь продолжится в любом случае, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Это дело Украины, не в нашей компетенции вмешиваться… Нас заверили, что любые изменения не затронут отношения Украины с партнерами и с НАТО. Мы продолжим нашу помощь", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925511279.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7970c45ce6aca3b2f335627bfe7b7dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, валерий залужный, йенс столтенберг, украина, вооруженные силы украины
В мире, НАТО, Валерий Залужный, Йенс Столтенберг, Украина, Вооруженные силы Украины
НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг
Столтенберг: увольнение Залужного — дело Украины, НАТО не собирается вмешиваться