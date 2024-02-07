https://ria.ru/20240207/nato-1926010574.html

НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг

НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг - РИА Новости, 07.02.2024

НАТО не будет вмешиваться в увольнение Залужного, заявил Столтенберг

НАТО не собирается вмешиваться в вопрос с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного, помощь продолжится в любом случае, заявил генсек организации Йенс... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:53

2024-02-07T18:53

2024-02-07T19:01

в мире

нато

валерий залужный

йенс столтенберг

украина

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. НАТО не собирается вмешиваться в вопрос с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного, помощь продолжится в любом случае, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Это дело Украины, не в нашей компетенции вмешиваться… Нас заверили, что любые изменения не затронут отношения Украины с партнерами и с НАТО. Мы продолжим нашу помощь", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925511279.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, валерий залужный, йенс столтенберг, украина, вооруженные силы украины