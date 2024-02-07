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НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам - РИА Новости, 07.02.2024
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18:42 07.02.2024 (обновлено: 18:48 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/nato-1926008305.html
НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам
НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам - РИА Новости, 07.02.2024
НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам
В НАТО в настоящее время не видят какой-либо непосредственной угрозы кому-либо из членов организации, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:42
2024-02-07T18:48
в мире
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. В НАТО в настоящее время не видят какой-либо непосредственной угрозы кому-либо из членов организации, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.Он провел в среду в штаб-квартире блока в Брюсселе заседание советников по нацбезопасности стран НАТО."Мы постоянно работаем над обороной и сдерживанием, не рассматриваем безопасность как что-то само собой разумеющееся. Но в настоящий момент НАТО не видит какой-либо непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников", - сказал он.
https://ria.ru/20240202/nato-1925080550.html
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в мире, нато, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг
НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам

Столтенберг: НАТО не видит непосредственной угрозы кому-либо из союзников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. В НАТО в настоящее время не видят какой-либо непосредственной угрозы кому-либо из членов организации, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он провел в среду в штаб-квартире блока в Брюсселе заседание советников по нацбезопасности стран НАТО.
"Мы постоянно работаем над обороной и сдерживанием, не рассматриваем безопасность как что-то само собой разумеющееся. Но в настоящий момент НАТО не видит какой-либо непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников", - сказал он.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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