https://ria.ru/20240207/nato-1926008305.html
НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам
НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам - РИА Новости, 07.02.2024
НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам
В НАТО в настоящее время не видят какой-либо непосредственной угрозы кому-либо из членов организации, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:42
2024-02-07T18:42
2024-02-07T18:48
в мире
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. В НАТО в настоящее время не видят какой-либо непосредственной угрозы кому-либо из членов организации, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.Он провел в среду в штаб-квартире блока в Брюсселе заседание советников по нацбезопасности стран НАТО."Мы постоянно работаем над обороной и сдерживанием, не рассматриваем безопасность как что-то само собой разумеющееся. Но в настоящий момент НАТО не видит какой-либо непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников", - сказал он.
https://ria.ru/20240202/nato-1925080550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг
НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам
Столтенберг: НАТО не видит непосредственной угрозы кому-либо из союзников
БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. В НАТО в настоящее время не видят какой-либо непосредственной угрозы кому-либо из членов организации, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он провел в среду в штаб-квартире блока в Брюсселе
заседание советников по нацбезопасности стран НАТО.
"Мы постоянно работаем над обороной и сдерживанием, не рассматриваем безопасность как что-то само собой разумеющееся. Но в настоящий момент НАТО не видит какой-либо непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников", - сказал он.
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