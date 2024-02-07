https://ria.ru/20240207/nato-1926008305.html

НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам

НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам - РИА Новости, 07.02.2024

НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам

В НАТО в настоящее время не видят какой-либо непосредственной угрозы кому-либо из членов организации, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:42

2024-02-07T18:42

2024-02-07T18:48

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. В НАТО в настоящее время не видят какой-либо непосредственной угрозы кому-либо из членов организации, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.Он провел в среду в штаб-квартире блока в Брюсселе заседание советников по нацбезопасности стран НАТО."Мы постоянно работаем над обороной и сдерживанием, не рассматриваем безопасность как что-то само собой разумеющееся. Но в настоящий момент НАТО не видит какой-либо непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников", - сказал он.

https://ria.ru/20240202/nato-1925080550.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг