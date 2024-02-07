https://ria.ru/20240207/narkotiki-1925785250.html

"Уже не боятся". Как самая опасная криминальная структура убивает россиян

"Уже не боятся". Как самая опасная криминальная структура убивает россиян - РИА Новости, 07.02.2024

"Уже не боятся". Как самая опасная криминальная структура убивает россиян

Ролики на YouTube, объявления на билбордах, автобусах и даже в "Москва-Сити" — дилеры в открытую рекламируют запрещенные вещества. Смертность от... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:00

2024-02-07T08:00

2024-02-07T08:05

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Антонина Матвеева. Ролики на YouTube, объявления на билбордах, автобусах и даже в "Москва-Сити" — дилеры в открытую рекламируют запрещенные вещества. Смертность от наркозависимости растет. Почему преступники перестали бояться закона — в материале РИА Новости.Транслировал на стену домаВнимание прохожих привлек дом в Головинском районе Москвы — прямо на торце проецировалась реклама с призывом купить товар неизвестного бренда.Поискали название в интернете. Оказалось, это магазин по продаже наркотиков. Вызвали полицейских. Те обнаружили на крыше проектор.Как выяснилось, его установил 33-летний местный житель. На допросе он признался, что действовал по заказу. Объявление о подработке нашел в мессенджере. Владелец наркошопа передал ему оптический прибор через курьера."За пропаганду наркотических средств правонарушитель был привлечен полицейскими к административной ответственности по статье 6.13 КоАП", — сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.Тем не менее отделался преступник легко. Суд назначил ему штраф — пять тысяч рублей.Автобусы, билборды и метроГромкая пропаганда влияет на прирост зависимых. По словам руководителя проекта "Трезвая Россия" и депутата Госдумы Султана Хамзаева, в 2023-м их число приблизилось к шести миллионам. Это 3,5 процента населения страны. В свою очередь, в 2021-м представитель Минздрава Елена Шишко заявляла о 388 тысячах человек. Однако это лишь те, кто стоял на учете.Броскую рекламную кампанию преступники начали вести с 2022-го, после закрытия Hydra — крупнейшей площадки."Образовалось множество других маркетплейсов, которые устроили настоящую войну за новых покупателей. Для этого преступники расширили пиар-стратегии", — отмечает Хамзаев.Первую масштабную акцию провел ресурс Kraken: на одном из кубов в "Москва-Сити" появился его логотип, символизирующий скорый запуск проекта. Через несколько месяцев автобус с рекламой маркетплейса перекрыл две полосы на Новом Арбате.По данным Telegram-канала SHOT, организаторы наняли водителя и прислали ему сто тысяч на покупку МАЗа. О площадке он ничего не знал — транспортное средство якобы было нужно для съемок кино. Зарегистрировать автобус попросили на себя. Он стоял на всеобщем обозрении, пока его не убрали сотрудники правоохранительных органов.Остальные продавцы взяли идеи на вооружение. Так, в 2023-м одна из наркоплощадок разместила полиграфическую рекламу в вагоне московского метро.Пиар на пенсионерахОтдельная проблема — реклама наркотиков в интернете. Дилеры не раз пытались продвинуть свой продукт даже на легальных сайтах, доступных простому обывателю. Например, ролики с логотипом маркетплейсов появлялись на YouTube, набирая многотысячные просмотры. То же — с постами в Telegram.Онлайн-пиар за последние два года тоже стал масштабнее. Площадки покупали рекламу у известных блогеров, оставляли названия "магазинов" в отзывах Google Play и даже умудрились засветиться в новостях.Так, ресурс Kraken запустил по сообществам ролик: на кадрах двое молодых людей, один из которых носит одежду с названием площадки, якобы раздают яйца пенсионерам. Видео успешно распространилось по Сети и ненадолго просочилось в телеграм-канал новостного портала Обнинска.Всего за 2023-й Роскомнадзор заблокировал более 104 веб-страниц с пропагандой запрещенных веществ. Это на четверть больше, чем в предыдущем году."Раньше дилеры ограничивались трафаретами на гаражах и многоэтажках, но поняли, что широкую аудиторию так не завлечь, — рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на рынке. — Теперь это напоминает соревнование: кто представит товар максимально ярко и эффектно, причем так, словно речь не о наркотиках, а о последней модели смартфона".Рекламируют наркотики и под видом образовательных лекций. Некоторые платформы проводят стримы, где рассказывают, что алкоголь "куда опаснее порошков и таблеток". По мнению Султана Хамзаева, подобная стратегия продавцов нацелена на то, чтобы максимально себя обелить."Берут на себя роль "информаторов". Рассказывают, где продают "некачественные" наркотики, а где — качественные. Говорят, что есть вещества, которые якобы влияют на организм менее деструктивно. При этом ресурсы, которые размещают у себя посты, знают, с чем имеют дело", — уверен он.Нанимают маркетологовЗа пиар-акции преступников отвечает целый штат сотрудников — пиарщики, маркетологи и SMM-специалисты, имиджмейкеры. Площадки инвестируют в их работу миллионы рублей.Работников находят в основном в легальных компаниях или с помощью мессенджеров. Также дают объявления на форумах в даркнете. Часто выставляют серьезные требования.От мелких исполнителей, которые проецируют рекламу на здания, ничего не просят, но и платят им меньше: в среднем — двадцать тысяч рублей. Наниматель арендует квартиру в соседнем от объекта рекламы здании и предоставляет оборудование.Поскольку спрос порождает предложение, в даркнете начали открывать и целые агентства, предлагающие свои услуги."Маркетинговая фирма полного цикла, владеющая сеткой из более чем десяти тысяч каналов с 340 тысячами подписчиков. Помогаем всем игрокам теневого бизнеса", — гласит одно из объявлений. На сайте указано, что сотрудники также занимаются копирайтом и дизайном.Специалисты, сотрудничающие с нелегальными магазинами, размещают на объявлениях QR-коды, ведущие на сайт преступной площадки."По той же причине заводят аккаунты в Telegram. А еще это гарантирует дилерам анонимность. Получить информацию о месте размещения скриптов тех же ботов не так просто", — поясняют эксперты компании F.A.C.C.T., которая специализируется на борьбе с киберпреступностью.Ужесточить законЗа рекламу наркотиков предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.Статья 6.13. КоАП влечет за собой штраф или арест. Кроме того, в 2021-м в часть 2 статьи 230 УК ("Склонение к употреблению наркотических веществ") ввели новый пункт, согласно которому судом отдельно рассматривается реклама с использованием телевидения и интернета, отмечает адвокат Евгений Гомулин.Однако с наказанием преступников все равно возникают проблемы: обычно пропаганда носит скрытый характер и доказать вину сложно."В криминальных кругах прекрасно знают, какие слова и фразы использовать, чтобы пропиарить вещества заинтересованной аудитории и не заявлять в открытую, что это наркотики", — подчеркивает Султан Хамзаев.По его мнению, необходима более тщательная проверка контента, который публикуется в открытом доступе, а также — наказание исключительно в виде уголовного срока. Иначе ситуация будет лишь ухудшаться.

https://ria.ru/20231114/narkotiki-1909211101.html

https://ria.ru/20230424/nedarknet-1866985688.html

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