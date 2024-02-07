https://ria.ru/20240207/nalogi-1744387359.html

ЕНП: как уплатить налоги в 2024 году — новые реквизиты

Новые реквизиты для уплаты налогов в 2024 году: что изменилось

ЕНП: как уплатить налоги в 2024 году — новые реквизиты

Теперь все платежи россиян в ФНС РФ зачисляются одним платежом на единый счет в федеральном казначействе. Какие изменения в связи с этим произошли в порядке... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:57

2024-02-07T12:57

2024-02-07T12:57

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Теперь все платежи россиян в ФНС РФ зачисляются одним платежом на единый счет в федеральном казначействе. Какие изменения в связи с этим произошли в порядке уплаты налогов в 2023 году, Кто и как должен вносить единый налоговый платеж, где посмотреть реквизиты платежного поручения, – в материале РИА Новости.Единый налоговый счет для каждого налогоплательщика РФ был автоматически создан с 1 января 2023 года в соответствии с ФЗ РФ от 14.07.2022 № 263-ОЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Он представляет собой единую сумму, отражающую итоговое состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом.Переход на ЕНС – обязательная процедура, отказаться от которой нельзя.“В связи с этим оплата всех налогов юридическими лицами осуществляется только безналичным способом”, – говорит Антонина Шаркова, профессор департамента отраслевых рынков Финансового университета при Правительстве РФ.Реквизиты для уплаты налогов в 2024 годуС 1 января 2023 года изменились реквизиты для уплаты налогов. Согласно Федеральному закону от 14.07.22 № 263-ФЗ все налогоплательщики обязаны придерживаться особого порядка уплаты налогов, сборов, страховых взносов, штрафов и пеней, который называется ЕНП (единый налоговый платеж)."По новым правилам все денежные средства будут зачисляться на единый налоговый счет (ЕНС). После этого ФНС самостоятельно распределит их между всеми налоговыми обязанностями налогоплательщика", – комментирует Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".“Обратите внимание, что для перечисления всех платежей, которые администрируются налоговыми органами (за исключением территории г. Байконур) предусмотрен отдельный казначейский счет”, – отмечает Оксана Васильева.Новые правилаИзменения в реквизитах обусловлены внедрением института Единого налогового счета с 1 января 2023 года в соответствии с ФЗ РФ от 14.07.2022 № 263-ОЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации", который представляет собой единую сумму, отражающую итоговое состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом.Единый налоговый платеж"С 1 января 2023 года обязанность по уплате большинства налогов исполняется путем внесения единого налогового платежа. Таким способом оплачиваются:Юрист уточняет, что полученные средства ФНС самостоятельно распределяет в счет уплаты налогов, недоимки по ним, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, процентов и штрафов.Для внесения ЕНП налогоплательщику необходимо перечислить денежные средства на специальный единый налоговый счет Федерального казначейства (ЕНС). Счет был автоматически открыт и ведется для каждой организации и физического лица.По словам Сергея Гебеля, по новым правилам налоговая инспекция будет самостоятельно определять совокупную обязанность налогоплательщика и распределять средства с ЕНП в следующем порядке:Эксперт отмечает, что не подлежит оплате в качестве ЕНП НДФЛ с доходов иностранных граждан, работающих по патенту. Из неналоговых платежей к исключениям отнесена государственная пошлина, в отношении которой не выдан исполнительный документ. Указанные платежи не учитываются на едином налоговом счете и перечисляются отдельно.Налог на профессиональный доход для самозанятых может уплачиваться как в составе ЕНП, так и отдельно.Налогоплательщик вправе вносить деньги на ЕНП заранее и частями. Главное, чтобы к дате исполнения обязанности на счету была достаточная сумма.Способы уплаты налоговУплата налогов путем перечисления ЕНП возможна следующими способами:Сергей Гебель дополняет, что оплата может произойти за счет положительного сальдо единого налогового счета. Также внести ЕНП за налогоплательщика может и третье лицо.“С 1 января 2024 года платить НДФЛ и подавать уведомления необходимо дважды в месяц, – говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. – По НДФЛ, который был удержан за период с 1 по 22 число, уведомление подают 25 числа, а сам налог платят 28 числа текущего месяца. По НДФЛ, удержанному с 23 по последнее число месяца, уведомление необходимо подать 3 числа, в то время как налог платят 5 числа следующего месяца. По налогу, удержанному с 23 по 31 декабря, сроки подачи уведомления и уплаты не изменятся – это по-прежнему будет последний рабочий день декабря”.“Также с 1 января 2024 года платежки со статусом 02 отменены. Налоги и взносы можно перечислять только платежками на ЕНП со статусом 01”, – добавляет Антонина Шаркова.Как заполнить платежное поручениеДля заполнения платежки и перечисления ЕНП налоговая служба рекомендует использовать специальные сервисы ФНС России, либо пользоваться учетными (бухгалтерскими) системами.По словам Сергея Гебеля, организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, для перечисления ЕНП могут использовать сервис ФНС "Уплата налогов и пошлин". Налогоплательщику нужно указать свои ИНН/КПП и ввести сумму платежа, все остальные реквизиты заполнятся автоматически.Однако при необходимости налогоплательщик может самостоятельно заполнить платежный документ, указав все необходимые реквизиты. Вносить единый налоговый платеж можно заранее или непосредственно перед крайним сроком уплаты.“Платежное поручение необходимо заполнять по правилам, которые установлены в Приложениях N N 2, 5 к Приказу Минфина России от 12.11.2013 N 107н, Приложении 1 к Положению Банка России от 29.06.2021 N 762-П, с учетом Письма ФНС России N ЕД-26-8/8@, Казначейства России N 07-04-05/05-12658 от 15.05.2023 и информации об ИНН и КПП получателя средств, направленной Письмом ФНС России от 30.12.2022 N 8-8-02/0048@”, – говорит Антонина Шаркова.“Сформировать платежку на уплату ЕНП в формате PDF можно на сайте ФНС России”, – напоминает Оксана Васильева.Где посмотреть реквизитыС 1 января 2023 года в связи с введением ЕНП на всей территории России установлены единые реквизиты для перечисления налоговых платежей:Платежные реквизитыПосмотреть их или скачать можно на официальном сайте ФНС.“Актуальная информация о Едином налоговом счете размещена на официальном сайте ФНС России”, – говорит Антонина Шаркова.Что делать, когда допустили ошибку при заполнении"Налог не будет считаться уплаченным, если при заполнении платежного поручения была допущена ошибка в указании счета или наименовании банка получателя. В таком случае может появиться задолженность, которая приведет к начислению пени и последующему привлечению к ответственности", – предупреждает эксперт.Изменения в 2024 году“Недавно ФНС разместила уведомление о начале разработки приказа с КС. Там сказано, что он будет введен в действие только с 1 апреля 2024 г. До тех пор новшество работать не будет: налоговики не смогут отказывать в приеме уведомлений с ошибками и обязаны будут делать по ним начисления на ЕНС”, – говорит Антонина Шаркова.“С 2024 г. налоговые агенты должны будут ежемесячно сдавать по два ЕНП-уведомления по НДФЛ. Платить налог тоже нужно будет дважды в месяц. При этом для декабрьского НДФЛ сохраняется особый порядок, – рассказывает Оксана Васильева. – При рассмотрении масштабных изменений в НК Госдума 18.07.2023 отклонила поправку, которая продлевала на следующий год право налогоплательщиков при желании перечислять налоги платежками со статусом "02" на конкретный КБК. Получается, этот вопрос окончательно снят с повестки и с 1 января 2024 года без сдачи ЕНП-уведомлений об исчисленных суммах авансов и налогов уже никому не обойтись”.

https://ria.ru/20230118/platezhnoe_poruchenie-1845816860.html

https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, россия