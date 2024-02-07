https://ria.ru/20240207/moskva-1925872224.html
В Москве разработали считыватель объектов на расстоянии до 15 метров
В Москве разработали считыватель объектов на расстоянии до 15 метров - РИА Новости, 07.02.2024
В Москве разработали считыватель объектов на расстоянии до 15 метров
Специалисты московской компании разработали и уже выпускают RFID-считыватели, идентифицирующие объект на расстоянии до 15 метров, сообщил министр правительства... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:12
2024-02-07T11:12
2024-02-07T11:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
технологии
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Специалисты московской компании разработали и уже выпускают RFID-считыватели, идентифицирующие объект на расстоянии до 15 метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."В Москве работает более 60 предприятий в сфере микроэлектроники, на которых трудится свыше 20 тысяч сотрудников. В последние годы компании активно наращивают выпуск изделий собственной разработки. Так, одна из них начала производство RFID-считывателей, которые работают на большой дистанции", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он уточнил, что такой прибор уже установлен в аэрогавани Петербурга - Пулково. Прибор облегчает ускоренный проезд личных машин и такси.Устройство было разработано специалистами предприятия SAUK, оно находится недалеко от шлагбаума. Считыватель пускает определенные машины на специальные "накопительные" площадки. В свою очередь, эти площадки расположены около выхода из Пулкова.В машину устанавливают специальные радиометки, которые и считывает устройство на расстоянии до 15 метров. Эти же приборы пользуются спросом на складах и объектах производствах. Они нужны для учета товаров, контроля доступа транспорта на закрытых территориях и парковках. Кроме того, считывали применяют и в антикражных системах.Эта российская установка импортозаместила иностранные приборы благодаря качеству, надежности и локализации производства. Аналогичную продукцию, произведенную в других странах, не привозят на территорию РФ, а предприятия, которые ранее их установили, столкнулись с отказом в техподдержке от зарубежных производителей.В столице развитое производство. На территории мегаполиса ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, где работают 725 тысяч сотрудников. Каждый год в Москве начинают работать до 50 средних и крупных предприятий, а еще открываются примерно 100 малых. Столичные производители выпускают продукцию всех направлений.На территории города созданы все для комфортного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для крупного бизнеса. Для столичных бизнесменов разработаны свыше 20 системных мер поддержки города. Так, для них доступны целевые займы и субсидии. Существует также и порядок антикризисных инструментов. Для масштабирования и развития промышленных производств в 2022 году был создан кластер фотоники и микроэлектроники, в который входит 57 ведущих компаний.Ранее в ДИПП сообщали, что столичная компания по итогам 2023 года увеличила выпуск устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП), позволяющих уменьшить риск пожара из-за неисправности электропроводки или оборудования, в 2,2 раза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, владислав овчинский, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Технологии
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Специалисты московской компании разработали и уже выпускают RFID-считыватели, идентифицирующие объект на расстоянии до 15 метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"В Москве работает более 60 предприятий в сфере микроэлектроники, на которых трудится свыше 20 тысяч сотрудников. В последние годы компании активно наращивают выпуск изделий собственной разработки. Так, одна из них начала производство RFID-считывателей, которые работают на большой дистанции", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Сервис-роботов для социальных нужд активно выпускали в Москве в 2023 году
Он уточнил, что такой прибор уже установлен в аэрогавани Петербурга
- Пулково
. Прибор облегчает ускоренный проезд личных машин и такси.
Устройство было разработано специалистами предприятия SAUK, оно находится недалеко от шлагбаума. Считыватель пускает определенные машины на специальные "накопительные" площадки. В свою очередь, эти площадки расположены около выхода из Пулкова.
В машину устанавливают специальные радиометки, которые и считывает устройство на расстоянии до 15 метров. Эти же приборы пользуются спросом на складах и объектах производствах. Они нужны для учета товаров, контроля доступа транспорта на закрытых территориях и парковках. Кроме того, считывали применяют и в антикражных системах.
Эта российская установка импортозаместила иностранные приборы благодаря качеству, надежности и локализации производства. Аналогичную продукцию, произведенную в других странах, не привозят на территорию РФ
, а предприятия, которые ранее их установили, столкнулись с отказом в техподдержке от зарубежных производителей.
В столице развитое производство. На территории мегаполиса ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, где работают 725 тысяч сотрудников. Каждый год в Москве начинают работать до 50 средних и крупных предприятий, а еще открываются примерно 100 малых. Столичные производители выпускают продукцию всех направлений.
Столичная компания в 2023 году изготовила более 2,8 тысячи тонн теста
На территории города созданы все для комфортного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для крупного бизнеса. Для столичных бизнесменов разработаны свыше 20 системных мер поддержки города. Так, для них доступны целевые займы и субсидии. Существует также и порядок антикризисных инструментов. Для масштабирования и развития промышленных производств в 2022 году был создан кластер фотоники и микроэлектроники, в который входит 57 ведущих компаний.
Ранее в ДИПП сообщали, что столичная компания по итогам 2023 года увеличила выпуск устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП), позволяющих уменьшить риск пожара из-за неисправности электропроводки или оборудования, в 2,2 раза.