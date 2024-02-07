https://ria.ru/20240207/moskva-1925872224.html

В Москве разработали считыватель объектов на расстоянии до 15 метров

В Москве разработали считыватель объектов на расстоянии до 15 метров - РИА Новости, 07.02.2024

В Москве разработали считыватель объектов на расстоянии до 15 метров

Специалисты московской компании разработали и уже выпускают RFID-считыватели, идентифицирующие объект на расстоянии до 15 метров, сообщил министр правительства... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:12

2024-02-07T11:12

2024-02-07T11:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889855363_0:11:2732:1547_1920x0_80_0_0_f24fafda90ddc5ebe7e0f2a33fbf8f2e.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Специалисты московской компании разработали и уже выпускают RFID-считыватели, идентифицирующие объект на расстоянии до 15 метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."В Москве работает более 60 предприятий в сфере микроэлектроники, на которых трудится свыше 20 тысяч сотрудников. В последние годы компании активно наращивают выпуск изделий собственной разработки. Так, одна из них начала производство RFID-считывателей, которые работают на большой дистанции", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он уточнил, что такой прибор уже установлен в аэрогавани Петербурга - Пулково. Прибор облегчает ускоренный проезд личных машин и такси.Устройство было разработано специалистами предприятия SAUK, оно находится недалеко от шлагбаума. Считыватель пускает определенные машины на специальные "накопительные" площадки. В свою очередь, эти площадки расположены около выхода из Пулкова.В машину устанавливают специальные радиометки, которые и считывает устройство на расстоянии до 15 метров. Эти же приборы пользуются спросом на складах и объектах производствах. Они нужны для учета товаров, контроля доступа транспорта на закрытых территориях и парковках. Кроме того, считывали применяют и в антикражных системах.Эта российская установка импортозаместила иностранные приборы благодаря качеству, надежности и локализации производства. Аналогичную продукцию, произведенную в других странах, не привозят на территорию РФ, а предприятия, которые ранее их установили, столкнулись с отказом в техподдержке от зарубежных производителей.В столице развитое производство. На территории мегаполиса ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, где работают 725 тысяч сотрудников. Каждый год в Москве начинают работать до 50 средних и крупных предприятий, а еще открываются примерно 100 малых. Столичные производители выпускают продукцию всех направлений.На территории города созданы все для комфортного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для крупного бизнеса. Для столичных бизнесменов разработаны свыше 20 системных мер поддержки города. Так, для них доступны целевые займы и субсидии. Существует также и порядок антикризисных инструментов. Для масштабирования и развития промышленных производств в 2022 году был создан кластер фотоники и микроэлектроники, в который входит 57 ведущих компаний.Ранее в ДИПП сообщали, что столичная компания по итогам 2023 года увеличила выпуск устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП), позволяющих уменьшить риск пожара из-за неисправности электропроводки или оборудования, в 2,2 раза.

https://ria.ru/20240205/roboty-1925364473.html

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, технологии