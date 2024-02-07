https://ria.ru/20240207/moroz-1925973905.html
Жителей Мурманской области предупредили о морозах до минус 39 градусов
Жителей Мурманской области предупредили о морозах до минус 39 градусов - РИА Новости, 07.02.2024
Жителей Мурманской области предупредили о морозах до минус 39 градусов
Температура воздуха в центральных районах Мурманской области в четверг может опуститься до -39 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:45
2024-02-07T16:45
2024-02-07T16:45
мурманская область
мурманск
кольский полуостров
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МУРМАНСК, 7 фев – РИА Новости. Температура воздуха в центральных районах Мурманской области в четверг может опуститься до -39 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. Отмечается, что в четверг Кольский полуостров будет находиться в основном в малоградиентном барическом поле. "По Мурманской области сохранится холодная погода, преобладающая температура воздуха составит ночью -25-32° при прояснениях в центральных районах области -35-39°, днем -20-27°, в центральных районах местами до -35°", - говорится в сообщении. В пятницу ожидается влияние циклона, смещающегося с южных районов Урала в северном направлении. По Мурманской области местами пройдет небольшой снег, ночью на большей части территории сохранится холодная погода, днем температура воздуха составит -15-20°, местами -23-28°. В выходные дни значительного потепления не ожидается, в субботу преобладающая температура воздуха составит -15-20° при прояснениях -25-30°. Мурманская область полностью находится в Арктической зоне, однако сильные продолжительные морозы здесь бывают редко из-за теплого течения Гольфстрим, омывающего Кольский полуостров. Сейчас в Мурманске -22 градуса.
https://ria.ru/20240207/snegopad-1925919189.html
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мурманская область, мурманск, кольский полуостров
Мурманская область, Мурманск, Кольский полуостров
Жителей Мурманской области предупредили о морозах до минус 39 градусов
В Мурманской области прогнозируются морозы до минус 39 градусов
МУРМАНСК, 7 фев – РИА Новости. Температура воздуха в центральных районах Мурманской области в четверг может опуститься до -39 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.
Отмечается, что в четверг Кольский полуостров будет находиться в основном в малоградиентном барическом поле. "По Мурманской области сохранится холодная погода, преобладающая температура воздуха составит ночью -25-32° при прояснениях в центральных районах области -35-39°, днем -20-27°, в центральных районах местами до -35°", - говорится в сообщении.
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В пятницу ожидается влияние циклона, смещающегося с южных районов Урала в северном направлении. По Мурманской области местами пройдет небольшой снег, ночью на большей части территории сохранится холодная погода, днем температура воздуха составит -15-20°, местами -23-28°. В выходные дни значительного потепления не ожидается, в субботу преобладающая температура воздуха составит -15-20° при прояснениях -25-30°.
Мурманская область полностью находится в Арктической зоне, однако сильные продолжительные морозы здесь бывают редко из-за теплого течения Гольфстрим, омывающего Кольский полуостров.
Сейчас в Мурманске -22 градуса.
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