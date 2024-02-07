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Кишинев намерен не допустить голосования на выборах президента России в ПМР - РИА Новости, 07.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:14 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/moldaviya-1926038268.html
Кишинев намерен не допустить голосования на выборах президента России в ПМР
Кишинев намерен не допустить голосования на выборах президента России в ПМР - РИА Новости, 07.02.2024
Кишинев намерен не допустить голосования на выборах президента России в ПМР
Молдавия готовит меры, чтобы помешать открыть участки на выборах президента РФ на территории непризнанного Приднестровья, заявил министр иностранных дел Михай... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:14
2024-02-07T22:14
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
молдавия
кишинев
михай попшой
игорь гросу
леонид слуцкий (политик)
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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Молдавия готовит меры, чтобы помешать открыть участки на выборах президента РФ на территории непризнанного Приднестровья, заявил министр иностранных дел Михай Попшой. Ранее в среду в посольстве России в Кишиневе РИА Новости сообщили, что МИД Молдавии выдал разрешение на открытие участка для выборов президента РФ только на территории дипмиссии. "На самом деле, мы запретили проведение выборов в любом месте, кроме посольства. Если будут попытки провести выборы в других местах, то эти действия будут контрпродуктивными. Я не могу сообщить обо всех мерах, которые мы можем предпринять, но мы постараемся предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии", - заявил Попшой в эфире телеканала TVR Moldova. Россия в прошлом году обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15-17 марта. Министерство иностранных дел сообщило, что изучает этот вопрос и ответит Москве в разумные сроки. При этом спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на выборах президента России на территории непризнанной ПМР. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года. Тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них - на подконтрольной властям Молдавии территории, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан). Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html
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в мире, россия, молдавия, кишинев, михай попшой, игорь гросу, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Михай Попшой, Игорь Гросу, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Кишинев намерен не допустить голосования на выборах президента России в ПМР

Кишинев готовит меры, чтобы помешать голосованию на выборах президента РФ в ПМР

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Молдавия готовит меры, чтобы помешать открыть участки на выборах президента РФ на территории непризнанного Приднестровья, заявил министр иностранных дел Михай Попшой.
Ранее в среду в посольстве России в Кишиневе РИА Новости сообщили, что МИД Молдавии выдал разрешение на открытие участка для выборов президента РФ только на территории дипмиссии.
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"На самом деле, мы запретили проведение выборов в любом месте, кроме посольства. Если будут попытки провести выборы в других местах, то эти действия будут контрпродуктивными. Я не могу сообщить обо всех мерах, которые мы можем предпринять, но мы постараемся предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии", - заявил Попшой в эфире телеканала TVR Moldova.
Россия в прошлом году обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15-17 марта. Министерство иностранных дел сообщило, что изучает этот вопрос и ответит Москве в разумные сроки. При этом спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на выборах президента России на территории непризнанной ПМР.
Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года. Тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них - на подконтрольной властям Молдавии территории, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
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