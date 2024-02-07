https://ria.ru/20240207/moldaviya-1926038268.html

Кишинев намерен не допустить голосования на выборах президента России в ПМР

Кишинев намерен не допустить голосования на выборах президента России в ПМР - РИА Новости, 07.02.2024

Кишинев намерен не допустить голосования на выборах президента России в ПМР

Молдавия готовит меры, чтобы помешать открыть участки на выборах президента РФ на территории непризнанного Приднестровья, заявил министр иностранных дел Михай... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:14

2024-02-07T22:14

2024-02-07T22:14

выборы президента россии — 2024

в мире

россия

молдавия

кишинев

михай попшой

игорь гросу

леонид слуцкий (политик)

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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Молдавия готовит меры, чтобы помешать открыть участки на выборах президента РФ на территории непризнанного Приднестровья, заявил министр иностранных дел Михай Попшой. Ранее в среду в посольстве России в Кишиневе РИА Новости сообщили, что МИД Молдавии выдал разрешение на открытие участка для выборов президента РФ только на территории дипмиссии. "На самом деле, мы запретили проведение выборов в любом месте, кроме посольства. Если будут попытки провести выборы в других местах, то эти действия будут контрпродуктивными. Я не могу сообщить обо всех мерах, которые мы можем предпринять, но мы постараемся предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии", - заявил Попшой в эфире телеканала TVR Moldova. Россия в прошлом году обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15-17 марта. Министерство иностранных дел сообщило, что изучает этот вопрос и ответит Москве в разумные сроки. При этом спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на выборах президента России на территории непризнанной ПМР. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года. Тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них - на подконтрольной властям Молдавии территории, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан). Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240207/otnosheniya-1926033880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, молдавия, кишинев, михай попшой, игорь гросу, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, выборы президента рф