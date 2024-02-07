https://ria.ru/20240207/mask-1925825297.html

"Арестуйте": Маск высказался о визите Такера Карлсона в Россию

"Арестуйте": Маск высказался о визите Такера Карлсона в Россию - РИА Новости, 07.02.2024

"Арестуйте": Маск высказался о визите Такера Карлсона в Россию

Американский предприниматель Илон Маск призвал арестовать тех представителей американского истеблишмента, кто выступает за аналогичную меру в отношении... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T01:46

2024-02-07T01:46

2024-02-07T12:40

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал арестовать тех представителей американского истеблишмента, кто выступает за аналогичную меру в отношении журналиста Такера Карлсона, недавно прилетевшего в Москву для записи интервью с президентом России Владимиром Путиным.Так он прокомментировал в соцсети X слова консервативного блогера Яна Чонга, который заявил о возможной опасности для журналиста, исходящей от американской политической элиты из-за его визита в Россию."Если Такер Карлсон не будет осторожен, он может стать следующим Джулианом Ассанжем", — предупредил он.По словам Чонга, большое количество американских политиков и представителей СМИ уже призвали арестовать Карлсона из-за занятой им позиции."Арестуйте тех, кто призывает к его аресту", — заявил Илон Маск.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона. Журналист также отметил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать его интервью с президентом России Владимиром Путиным, когда его опубликуют в соцсети X.

https://ria.ru/20240207/karloson-1925822197.html

https://ria.ru/20240206/obraschenie-1925817412.html

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