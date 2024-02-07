https://ria.ru/20240207/mask-1925825297.html
"Арестуйте": Маск высказался о визите Такера Карлсона в Россию
"Арестуйте": Маск высказался о визите Такера Карлсона в Россию - РИА Новости, 07.02.2024
"Арестуйте": Маск высказался о визите Такера Карлсона в Россию
Американский предприниматель Илон Маск призвал арестовать тех представителей американского истеблишмента, кто выступает за аналогичную меру в отношении... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T01:46
2024-02-07T01:46
2024-02-07T12:40
в мире
сша
россия
москва
такер карлсон
илон маск
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал арестовать тех представителей американского истеблишмента, кто выступает за аналогичную меру в отношении журналиста Такера Карлсона, недавно прилетевшего в Москву для записи интервью с президентом России Владимиром Путиным.Так он прокомментировал в соцсети X слова консервативного блогера Яна Чонга, который заявил о возможной опасности для журналиста, исходящей от американской политической элиты из-за его визита в Россию."Если Такер Карлсон не будет осторожен, он может стать следующим Джулианом Ассанжем", — предупредил он.По словам Чонга, большое количество американских политиков и представителей СМИ уже призвали арестовать Карлсона из-за занятой им позиции."Арестуйте тех, кто призывает к его аресту", — заявил Илон Маск.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона. Журналист также отметил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать его интервью с президентом России Владимиром Путиным, когда его опубликуют в соцсети X.
https://ria.ru/20240207/karloson-1925822197.html
https://ria.ru/20240206/obraschenie-1925817412.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, москва, такер карлсон, илон маск, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, США, Россия, Москва, Такер Карлсон, Илон Маск, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
"Арестуйте": Маск высказался о визите Такера Карлсона в Россию
Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает Такеру Карлсону