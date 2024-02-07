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Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области - РИА Новости, 07.02.2024
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10:07 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/magate-1925859654.html
Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области
Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области - РИА Новости, 07.02.2024
Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:07
2024-02-07T10:07
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ВАСИЛЬЕВКА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что Гросси во вторник провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. В среду он намерен посетить Запорожскую АЭС. Предполагается, что на следующей неделе он совершит визит в Москву. Гросси в настоящее время двигается в сторону города Энергодар. Ситуация на месте пересечения линии соприкосновения спокойная, нештатных ситуаций не зафиксировано, сообщает корреспондент. Также вместе с гендиректором МАГАТЭ линию соприкосновения пересекла очередная группа наблюдателей, которая сменит своих коллег на Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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в мире, энергодар, киев, москва, рафаэль гросси, владимир зеленский, запорожская аэс, магатэ
В мире, Энергодар, Киев, Москва, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области

Гендиректор МАГАТЭ Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВАСИЛЬЕВКА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Гросси во вторник провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. В среду он намерен посетить Запорожскую АЭС. Предполагается, что на следующей неделе он совершит визит в Москву.
Гросси в настоящее время двигается в сторону города Энергодар. Ситуация на месте пересечения линии соприкосновения спокойная, нештатных ситуаций не зафиксировано, сообщает корреспондент.
Также вместе с гендиректором МАГАТЭ линию соприкосновения пересекла очередная группа наблюдателей, которая сменит своих коллег на Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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В миреЭнергодарКиевМоскваРафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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