https://ria.ru/20240207/magate-1925859654.html
Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области
Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области - РИА Новости, 07.02.2024
Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:07
2024-02-07T10:07
2024-02-07T10:07
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ВАСИЛЬЕВКА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что Гросси во вторник провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. В среду он намерен посетить Запорожскую АЭС. Предполагается, что на следующей неделе он совершит визит в Москву. Гросси в настоящее время двигается в сторону города Энергодар. Ситуация на месте пересечения линии соприкосновения спокойная, нештатных ситуаций не зафиксировано, сообщает корреспондент. Также вместе с гендиректором МАГАТЭ линию соприкосновения пересекла очередная группа наблюдателей, которая сменит своих коллег на Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240207/zaes-1925824089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области
Гендиректор МАГАТЭ Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области