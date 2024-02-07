https://ria.ru/20240207/magate-1925859654.html

Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области

Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области - РИА Новости, 07.02.2024

Гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:07

2024-02-07T10:07

2024-02-07T10:07

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ВАСИЛЬЕВКА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что Гросси во вторник провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. В среду он намерен посетить Запорожскую АЭС. Предполагается, что на следующей неделе он совершит визит в Москву. Гросси в настоящее время двигается в сторону города Энергодар. Ситуация на месте пересечения линии соприкосновения спокойная, нештатных ситуаций не зафиксировано, сообщает корреспондент. Также вместе с гендиректором МАГАТЭ линию соприкосновения пересекла очередная группа наблюдателей, которая сменит своих коллег на Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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Варвара Скокшина

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