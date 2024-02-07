https://ria.ru/20240207/kreml-1925923574.html
Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, заявил Песков
Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2024
Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, заявил Песков
Кремль получает много заявок на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе от западных СМИ, которые не могут похвастаться попытками выглядеть... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:49
2024-02-07T13:49
2024-02-07T14:04
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такер карлсон
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Кремль получает много заявок на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе от западных СМИ, которые не могут похвастаться попытками выглядеть беспристрастными, и поэтому никакого желания общаться с такими СМИ нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее он подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина во вторник. "Нет, господин Карлсон не прав, он, собственно, этого и не может знать", - сказал Песков, комментируя слова Карлсона о том, что в последнее время ни один западный журналист не удосужился взять интервью у Путина, и отвечая на вопрос, действительно ли пресс-служба президента РФ не получала ни одного запроса об интервью с главой государства. "Мы получаем много заявок на интервью с президентом, но в основном, когда это касается стран коллективного Запада, речь идет о крупных сетевых СМИ, традиционных телеканалах, больших газетах, которые никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего", - добавил пресс-секретарь российского лидера. По его словам, такие СМИ занимают "исключительно однобокую позицию". "Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза", - сказал Песков. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.
https://ria.ru/20240207/putin-1925916462.html
https://ria.ru/20240207/karlson-1925907399.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, заявил Песков
Песков: Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, в том числе с Запада
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Кремль получает много заявок на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе от западных СМИ, которые не могут похвастаться попытками выглядеть беспристрастными, и поэтому никакого желания общаться с такими СМИ нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее он подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон
взял интервью у Путина во вторник.
Песков объяснил, почему Путин дал интервью Такеру Карлсону
"Нет, господин Карлсон не прав, он, собственно, этого и не может знать", - сказал Песков, комментируя слова Карлсона о том, что в последнее время ни один западный журналист не удосужился взять интервью у Путина, и отвечая на вопрос, действительно ли пресс-служба президента РФ не получала ни одного запроса об интервью с главой государства.
"Мы получаем много заявок на интервью с президентом, но в основном, когда это касается стран коллективного Запада, речь идет о крупных сетевых СМИ, традиционных телеканалах, больших газетах, которые никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
По его словам, такие СМИ занимают "исключительно однобокую позицию".
"Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза", - сказал Песков.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине
. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.
Кремль подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина