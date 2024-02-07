https://ria.ru/20240207/kreml-1925923574.html

Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, заявил Песков

Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2024

Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, заявил Песков

Кремль получает много заявок на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе от западных СМИ, которые не могут похвастаться попытками выглядеть... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:49

2024-02-07T13:49

2024-02-07T14:04

россия

украина

такер карлсон

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Кремль получает много заявок на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе от западных СМИ, которые не могут похвастаться попытками выглядеть беспристрастными, и поэтому никакого желания общаться с такими СМИ нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее он подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина во вторник. "Нет, господин Карлсон не прав, он, собственно, этого и не может знать", - сказал Песков, комментируя слова Карлсона о том, что в последнее время ни один западный журналист не удосужился взять интервью у Путина, и отвечая на вопрос, действительно ли пресс-служба президента РФ не получала ни одного запроса об интервью с главой государства. "Мы получаем много заявок на интервью с президентом, но в основном, когда это касается стран коллективного Запада, речь идет о крупных сетевых СМИ, традиционных телеканалах, больших газетах, которые никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего", - добавил пресс-секретарь российского лидера. По его словам, такие СМИ занимают "исключительно однобокую позицию". "Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза", - сказал Песков. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.

https://ria.ru/20240207/putin-1925916462.html

https://ria.ru/20240207/karlson-1925907399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков, политика