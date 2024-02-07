https://ria.ru/20240207/kosatki-1925847154.html

Косатки, вероятно, смогли вырваться из льдов у Хоккайдо, пишут СМИ

Косатки, вероятно, смогли вырваться из льдов у Хоккайдо, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2024

Косатки, вероятно, смогли вырваться из льдов у Хоккайдо, пишут СМИ

Косатки, оказавшиеся в ледяном плену около японского острова Хоккайдо у города Раусу, вероятно, смогли уйти в море, сообщило агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:27

2024-02-07T08:27

2024-02-07T08:27

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хоккайдо

россия

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ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Косатки, оказавшиеся в ледяном плену около японского острова Хоккайдо у города Раусу, вероятно, смогли уйти в море, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителя местной администрации. Сообщается, что утром в среду сотрудник администрации с биноклем провел осмотр с берега и не обнаружил косаток. "В дрейфующих льдах раскрылась полынья, вероятно, они смогли выбраться", - приводит его слова агентство. В то же время телеканал NHK более осторожен в оценках, он сообщает, что в течение часового осмотра места сотрудник администрации не увидел косаток. "Было бы хорошо, если бы они смогли выбраться", - цитирует его телеканал. По данным телеканала, ветер на месте слабый, льды смещаются на юг, но все равно обширная акватория по-прежнему покрыта ими. Согласно заключениям метеорологов, первые дрейфующие льды были замечены 5 февраля, а затем из-за низких температур полыньи между ними замерзли. Ожидается, что ближе к 10-11 февраля под влиянием западного ветра льды отойдут от берега и их плотность снизится, однако затем около 12 февраля их плотность вновь возрастет. Ранее сообщалось, что около 10 косаток оказались в ловушке во льдах у побережья японского острова Хоккайдо у города Раусу. На ситуацию откликнулась Россия. Посольство РФ в Японии заявило РИА Новости, что оно предложило японской стороне конкретные шаги по спасению косаток, но ответ пока не получен. При этом сами японцы с просьбой об оказании какой-либо помощи не обращались. До этого генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сказал, что Япония находится в контакте с Россией в связи с застрявшими во льдах косатками. Косаток, оказавшихся в ловушке у побережья Хоккайдо, можно спасти, если создать полынью с помощью судна, но на это мало времени, рассказал РИА Новости эксперт из МГУ Сергей Мухаметов. В район нужно отправить судно ледового класса, даже необязательно, чтобы это был ледокол. Корабль прикроет место от ветра, под бортом сразу образуется полынья. Оказавшиеся в ледовой ловушке у Японии косатки могут продержаться до смены направления ветра, так на этом участке "лед битый, не сплошной", сообщил РИА Новости специалист по морским млекопитающим Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Мельников. Он также рассказал, что без воздуха косатки могут продержаться 15-20 минут, для них попадание в ледовую ловушку – очень редкое явление.

https://ria.ru/20240207/kosatki-1925838607.html

https://ria.ru/20240207/kosatki-1925835678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, хоккайдо, россия, есимаса хаяси, российская академия наук, в мире