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Косатки, вероятно, смогли вырваться из льдов у Хоккайдо, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2024
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08:27 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925847154.html
Косатки, вероятно, смогли вырваться из льдов у Хоккайдо, пишут СМИ
Косатки, вероятно, смогли вырваться из льдов у Хоккайдо, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2024
Косатки, вероятно, смогли вырваться из льдов у Хоккайдо, пишут СМИ
Косатки, оказавшиеся в ледяном плену около японского острова Хоккайдо у города Раусу, вероятно, смогли уйти в море, сообщило агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:27
2024-02-07T08:27
япония
хоккайдо
россия
есимаса хаяси
российская академия наук
в мире
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ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Косатки, оказавшиеся в ледяном плену около японского острова Хоккайдо у города Раусу, вероятно, смогли уйти в море, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителя местной администрации. Сообщается, что утром в среду сотрудник администрации с биноклем провел осмотр с берега и не обнаружил косаток. "В дрейфующих льдах раскрылась полынья, вероятно, они смогли выбраться", - приводит его слова агентство. В то же время телеканал NHK более осторожен в оценках, он сообщает, что в течение часового осмотра места сотрудник администрации не увидел косаток. "Было бы хорошо, если бы они смогли выбраться", - цитирует его телеканал. По данным телеканала, ветер на месте слабый, льды смещаются на юг, но все равно обширная акватория по-прежнему покрыта ими. Согласно заключениям метеорологов, первые дрейфующие льды были замечены 5 февраля, а затем из-за низких температур полыньи между ними замерзли. Ожидается, что ближе к 10-11 февраля под влиянием западного ветра льды отойдут от берега и их плотность снизится, однако затем около 12 февраля их плотность вновь возрастет. Ранее сообщалось, что около 10 косаток оказались в ловушке во льдах у побережья японского острова Хоккайдо у города Раусу. На ситуацию откликнулась Россия. Посольство РФ в Японии заявило РИА Новости, что оно предложило японской стороне конкретные шаги по спасению косаток, но ответ пока не получен. При этом сами японцы с просьбой об оказании какой-либо помощи не обращались. До этого генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сказал, что Япония находится в контакте с Россией в связи с застрявшими во льдах косатками. Косаток, оказавшихся в ловушке у побережья Хоккайдо, можно спасти, если создать полынью с помощью судна, но на это мало времени, рассказал РИА Новости эксперт из МГУ Сергей Мухаметов. В район нужно отправить судно ледового класса, даже необязательно, чтобы это был ледокол. Корабль прикроет место от ветра, под бортом сразу образуется полынья. Оказавшиеся в ледовой ловушке у Японии косатки могут продержаться до смены направления ветра, так на этом участке "лед битый, не сплошной", сообщил РИА Новости специалист по морским млекопитающим Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Мельников. Он также рассказал, что без воздуха косатки могут продержаться 15-20 минут, для них попадание в ледовую ловушку – очень редкое явление.
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925838607.html
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925835678.html
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япония, хоккайдо, россия, есимаса хаяси, российская академия наук, в мире
Япония, Хоккайдо, Россия, Есимаса Хаяси, Российская академия наук, В мире
Косатки, вероятно, смогли вырваться из льдов у Хоккайдо, пишут СМИ

Косатки, вероятно, смогли вырваться из льдов около японского острова Хоккайдо

© NHKКосатки, застрявшие в дрейфующих льдах у побережья Хоккайдо
Косатки, застрявшие в дрейфующих льдах у побережья Хоккайдо
© NHK
Косатки, застрявшие в дрейфующих льдах у побережья Хоккайдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Косатки, оказавшиеся в ледяном плену около японского острова Хоккайдо у города Раусу, вероятно, смогли уйти в море, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителя местной администрации.
Сообщается, что утром в среду сотрудник администрации с биноклем провел осмотр с берега и не обнаружил косаток.
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Ученый предположил, как застрявшие во льдах в Японии косатки могут спастись
06:26
"В дрейфующих льдах раскрылась полынья, вероятно, они смогли выбраться", - приводит его слова агентство.
В то же время телеканал NHK более осторожен в оценках, он сообщает, что в течение часового осмотра места сотрудник администрации не увидел косаток. "Было бы хорошо, если бы они смогли выбраться", - цитирует его телеканал.
По данным телеканала, ветер на месте слабый, льды смещаются на юг, но все равно обширная акватория по-прежнему покрыта ими.
Согласно заключениям метеорологов, первые дрейфующие льды были замечены 5 февраля, а затем из-за низких температур полыньи между ними замерзли. Ожидается, что ближе к 10-11 февраля под влиянием западного ветра льды отойдут от берега и их плотность снизится, однако затем около 12 февраля их плотность вновь возрастет.
Ранее сообщалось, что около 10 косаток оказались в ловушке во льдах у побережья японского острова Хоккайдо у города Раусу. На ситуацию откликнулась Россия. Посольство РФ в Японии заявило РИА Новости, что оно предложило японской стороне конкретные шаги по спасению косаток, но ответ пока не получен. При этом сами японцы с просьбой об оказании какой-либо помощи не обращались.
До этого генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сказал, что Япония находится в контакте с Россией в связи с застрявшими во льдах косатками.
Косаток, оказавшихся в ловушке у побережья Хоккайдо, можно спасти, если создать полынью с помощью судна, но на это мало времени, рассказал РИА Новости эксперт из МГУ Сергей Мухаметов. В район нужно отправить судно ледового класса, даже необязательно, чтобы это был ледокол. Корабль прикроет место от ветра, под бортом сразу образуется полынья.
Оказавшиеся в ледовой ловушке у Японии косатки могут продержаться до смены направления ветра, так на этом участке "лед битый, не сплошной", сообщил РИА Новости специалист по морским млекопитающим Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Мельников. Он также рассказал, что без воздуха косатки могут продержаться 15-20 минут, для них попадание в ледовую ловушку – очень редкое явление.
Косатки, оказавшиеся в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива
Район Хоккайдо, где застряли косатки, покрыт сплошным тяжелым льдом
05:32
 
ЯпонияХоккайдоРоссияЕсимаса ХаясиРоссийская академия наукВ мире
 
 
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