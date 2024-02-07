https://ria.ru/20240207/kosatki-1925838607.html
Ученый предположил, как застрявшие во льдах в Японии косатки могут спастись
Ученый предположил, как застрявшие во льдах в Японии косатки могут спастись - РИА Новости, 07.02.2024
Ученый предположил, как застрявшие во льдах в Японии косатки могут спастись
Косатки, попавшие в ледовую ловушку у Японии, могут носом разбивать полыньи, и, если выживут взрослые особи, то выживут и детеныши, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T06:26
2024-02-07T06:26
2024-02-07T10:26
российская академия наук
япония
охотское море
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Косатки, попавшие в ледовую ловушку у Японии, могут носом разбивать полыньи, и, если выживут взрослые особи, то выживут и детеныши, сообщил РИА Новости руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников. Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток. "Косатки могут продержаться долго, вопрос в том, чтобы полынья вообще была. Это крупные животные, они могут мордой разбивать лед. Но им надо побольше полынью, так как они дышат не носом, у них дыхало на верхней части головы. То есть, им нужно высунуть голову, большой плавник – нужна большая дырка во льду. Если выживут взрослые особи, то выживут и детеныши. Они не отрываются от взрослых, ходят за мамой. К тому же известно, что млекопитающие помогают сородичам, подталкивают их наверх", - сказал Масленников. Он отметил, что косатки – социальные животные, и они могут научить детенышей, как выходить изо льдов. "В это время года на юге Охотского моря максимальная ледовитость, вода остывает, льда много, он дрейфует на юг. Вероятно, косатки охотились за тюленями или рыбой: сейчас как раз размножаются тюлени, и бельков они рожают на лед. Поле, которое косатки не могут пронырнуть, большое. Такой ледовый период на юге Охотского моря небольшой, но косатки могут его не пережить. Но лед может отнести сильным ветром, и тогда, возможно, не дойдет до критических событий", - отметил ученый.
https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925838226.html
https://ria.ru/20240207/kosatki-1925827099.html
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российская академия наук, япония, охотское море
Российская академия наук, Япония, Охотское море
Ученый предположил, как застрявшие во льдах в Японии косатки могут спастись
Ученый Масленников: застрявшие во льду в Японии косатки могут долго продержаться
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Косатки, попавшие в ледовую ловушку у Японии, могут носом разбивать полыньи, и, если выживут взрослые особи, то выживут и детеныши, сообщил РИА Новости руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников.
Ранее телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток.
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"Косатки могут продержаться долго, вопрос в том, чтобы полынья вообще была. Это крупные животные, они могут мордой разбивать лед. Но им надо побольше полынью, так как они дышат не носом, у них дыхало на верхней части головы. То есть, им нужно высунуть голову, большой плавник – нужна большая дырка во льду. Если выживут взрослые особи, то выживут и детеныши. Они не отрываются от взрослых, ходят за мамой. К тому же известно, что млекопитающие помогают сородичам, подталкивают их наверх", - сказал Масленников.
Он отметил, что косатки – социальные животные, и они могут научить детенышей, как выходить изо льдов.
"В это время года на юге Охотского моря
максимальная ледовитость, вода остывает, льда много, он дрейфует на юг. Вероятно, косатки охотились за тюленями или рыбой: сейчас как раз размножаются тюлени, и бельков они рожают на лед. Поле, которое косатки не могут пронырнуть, большое. Такой ледовый период на юге Охотского моря небольшой, но косатки могут его не пережить. Но лед может отнести сильным ветром, и тогда, возможно, не дойдет до критических событий", - отметил ученый.
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