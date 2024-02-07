https://ria.ru/20240207/karlson-1926028355.html

Такер Карлсон покинул отель через черный вход

Такер Карлсон покинул отель через черный вход - РИА Новости, 07.02.2024

Такер Карлсон покинул отель через черный вход

Американский журналист Такер Карлсон покинул столичный отель Four Seasons, его вывели через чёрный вход, таким образом он почти миновал всех журналистов,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T20:30

2024-02-07T20:30

2024-02-07T21:10

россия

украина

такер карлсон

карин жан-пьер

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон покинул столичный отель Four Seasons, его вывели через чёрный вход, таким образом он почти миновал всех журналистов, ждавших его в отеле, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Журналисты ждали Карлсона с 10 утра - с момента, как он покинул Four Season, и в районе 8 вечера он вышел из отеля, сев в машину, стоявшую у входа. Его провели через один из входов, перед которым практически не было журналистов - тем не менее, некоторым представителям СМИ удалось заснять, как телеведущий садится в машину. На вопросы журналистов Карлсон отвечать не стал. При этом в руках у Карлсона не было чемоданов. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно. В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации газеты Wall Street Journal, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в четверг 8 февраля.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, такер карлсон, карин жан-пьер, дмитрий песков