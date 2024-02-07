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Такер Карлсон покинул отель через черный вход - РИА Новости, 07.02.2024
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20:30 07.02.2024 (обновлено: 21:10 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/karlson-1926028355.html
Такер Карлсон покинул отель через черный вход
Такер Карлсон покинул отель через черный вход - РИА Новости, 07.02.2024
Такер Карлсон покинул отель через черный вход
Американский журналист Такер Карлсон покинул столичный отель Four Seasons, его вывели через чёрный вход, таким образом он почти миновал всех журналистов,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:30
2024-02-07T21:10
россия
украина
такер карлсон
карин жан-пьер
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон покинул столичный отель Four Seasons, его вывели через чёрный вход, таким образом он почти миновал всех журналистов, ждавших его в отеле, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Журналисты ждали Карлсона с 10 утра - с момента, как он покинул Four Season, и в районе 8 вечера он вышел из отеля, сев в машину, стоявшую у входа. Его провели через один из входов, перед которым практически не было журналистов - тем не менее, некоторым представителям СМИ удалось заснять, как телеведущий садится в машину. На вопросы журналистов Карлсон отвечать не стал. При этом в руках у Карлсона не было чемоданов. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно. В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации газеты Wall Street Journal, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в четверг 8 февраля.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html
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россия, украина, такер карлсон, карин жан-пьер, дмитрий песков
Россия, Украина, Такер Карлсон, Карин Жан-Пьер, Дмитрий Песков
Такер Карлсон покинул отель через черный вход

Такер Карлсон покинул отель Four Seasons через черный вход, миновав журналистов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве. 7 февраля 2024
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. 7 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. 7 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон покинул столичный отель Four Seasons, его вывели через чёрный вход, таким образом он почти миновал всех журналистов, ждавших его в отеле, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Журналисты ждали Карлсона с 10 утра - с момента, как он покинул Four Season, и в районе 8 вечера он вышел из отеля, сев в машину, стоявшую у входа. Его провели через один из входов, перед которым практически не было журналистов - тем не менее, некоторым представителям СМИ удалось заснять, как телеведущий садится в машину. На вопросы журналистов Карлсон отвечать не стал. При этом в руках у Карлсона не было чемоданов.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
Вчера, 13:56
В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По информации газеты Wall Street Journal, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в четверг 8 февраля.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Карлсон прилетел за словом Путина
6 февраля, 08:00
 
РоссияУкраинаТакер КарлсонКарин Жан-ПьерДмитрий Песков
 
 
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