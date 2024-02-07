https://ria.ru/20240207/karlson-1925960891.html

СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным

СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024

СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным

ЕС может рассмотреть санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным, пишет издание Newsweek со... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:00

2024-02-07T16:00

2024-02-07T16:00

в мире

россия

такер карлсон

евросоюз

владимир путин

сша

санкции в отношении россии

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ЕС может рассмотреть санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным, пишет издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента (ЕП). "Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза", - пишет Newsweek. Как сообщил изданию бывший премьер-министр Бельгии и нынешний член ЕП Ги Верхофстадт, работа Карлсона в России может привести к конфликту бывшего ведущего американского телеканала Fox News с ЕС. Он призвал ЕС рассмотреть возможность введения "запрета на поездки" в отношении Карлсона, которого назвал "рупором" Путина и бывшего президента США Дональда Трампа. Бывший депутат ЕП Луис Гарикано согласился с мнением Верхофстадта, заявив, что Карлсон более не является репортером, а стал "пропагандистом". А евродепутат Урмас Паэт, ранее занимавший пост министра иностранных дел Эстонии, заявил, что Карлсон - "не настоящий журналист, поскольку он ясно выразил свою симпатию к российскому режиму и Путину и постоянно негативно отзывался об Украине, ставшей жертвой российской агрессии". "За такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается, прежде всего, запрета на поездки в страны ЕС", - заявил Паэт. Newsweek отправило запрос Карлсону, однако пока не получило ответа. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента Владимира Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Карлсон взял интервью у президента России. По словам Пескова, глава РФ дал интервью именно Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.

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https://ria.ru/20240206/obraschenie-1925817412.html

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, такер карлсон, евросоюз, владимир путин, сша, санкции в отношении россии, интервью владимира путина такеру карлсону