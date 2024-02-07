СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным
Newsweek: ЕС может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ЕС может рассмотреть санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным, пишет издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента (ЕП).
"Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза", - пишет Newsweek.
Как сообщил изданию бывший премьер-министр Бельгии и нынешний член ЕП Ги Верхофстадт, работа Карлсона в России может привести к конфликту бывшего ведущего американского телеканала Fox News с ЕС. Он призвал ЕС рассмотреть возможность введения "запрета на поездки" в отношении Карлсона, которого назвал "рупором" Путина и бывшего президента США Дональда Трампа.
Бывший депутат ЕП Луис Гарикано согласился с мнением Верхофстадта, заявив, что Карлсон более не является репортером, а стал "пропагандистом". А евродепутат Урмас Паэт, ранее занимавший пост министра иностранных дел Эстонии, заявил, что Карлсон - "не настоящий журналист, поскольку он ясно выразил свою симпатию к российскому режиму и Путину и постоянно негативно отзывался об Украине, ставшей жертвой российской агрессии". "За такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается, прежде всего, запрета на поездки в страны ЕС", - заявил Паэт.
Newsweek отправило запрос Карлсону, однако пока не получило ответа.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента Владимира Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Карлсон взял интервью у президента России. По словам Пескова, глава РФ дал интервью именно Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.