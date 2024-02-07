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СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024
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16:00 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/karlson-1925960891.html
СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным
СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024
СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным
ЕС может рассмотреть санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным, пишет издание Newsweek со... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:00
2024-02-07T16:00
в мире
россия
такер карлсон
евросоюз
владимир путин
сша
санкции в отношении россии
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ЕС может рассмотреть санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным, пишет издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента (ЕП). "Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза", - пишет Newsweek. Как сообщил изданию бывший премьер-министр Бельгии и нынешний член ЕП Ги Верхофстадт, работа Карлсона в России может привести к конфликту бывшего ведущего американского телеканала Fox News с ЕС. Он призвал ЕС рассмотреть возможность введения "запрета на поездки" в отношении Карлсона, которого назвал "рупором" Путина и бывшего президента США Дональда Трампа. Бывший депутат ЕП Луис Гарикано согласился с мнением Верхофстадта, заявив, что Карлсон более не является репортером, а стал "пропагандистом". А евродепутат Урмас Паэт, ранее занимавший пост министра иностранных дел Эстонии, заявил, что Карлсон - "не настоящий журналист, поскольку он ясно выразил свою симпатию к российскому режиму и Путину и постоянно негативно отзывался об Украине, ставшей жертвой российской агрессии". "За такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается, прежде всего, запрета на поездки в страны ЕС", - заявил Паэт. Newsweek отправило запрос Карлсону, однако пока не получило ответа. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента Владимира Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Карлсон взял интервью у президента России. По словам Пескова, глава РФ дал интервью именно Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.
https://ria.ru/20240207/intervyu-1925907915.html
https://ria.ru/20240206/obraschenie-1925817412.html
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в мире, россия, такер карлсон, евросоюз, владимир путин, сша, санкции в отношении россии, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Такер Карлсон, Евросоюз, Владимир Путин, США, Санкции в отношении России, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
СМИ: ЕС не исключил санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным

Newsweek: ЕС может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ЕС может рассмотреть санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным, пишет издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента (ЕП).
"Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза", - пишет Newsweek.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В Кремле прокомментировали идею Такера Карлсона взять интервью у Зеленского
Вчера, 12:59
Как сообщил изданию бывший премьер-министр Бельгии и нынешний член ЕП Ги Верхофстадт, работа Карлсона в России может привести к конфликту бывшего ведущего американского телеканала Fox News с ЕС. Он призвал ЕС рассмотреть возможность введения "запрета на поездки" в отношении Карлсона, которого назвал "рупором" Путина и бывшего президента США Дональда Трампа.
Бывший депутат ЕП Луис Гарикано согласился с мнением Верхофстадта, заявив, что Карлсон более не является репортером, а стал "пропагандистом". А евродепутат Урмас Паэт, ранее занимавший пост министра иностранных дел Эстонии, заявил, что Карлсон - "не настоящий журналист, поскольку он ясно выразил свою симпатию к российскому режиму и Путину и постоянно негативно отзывался об Украине, ставшей жертвой российской агрессии". "За такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается, прежде всего, запрета на поездки в страны ЕС", - заявил Паэт.
Newsweek отправило запрос Карлсону, однако пока не получило ответа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
"Они в ужасе". В Сети оценили обращение Карлсона перед интервью с Путиным
6 февраля, 23:25
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента Владимира Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Карлсон взял интервью у президента России. По словам Пескова, глава РФ дал интервью именно Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
Вчера, 13:56
 
В миреРоссияТакер КарлсонЕвросоюзВладимир ПутинСШАСанкции в отношении РоссииИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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