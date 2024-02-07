Сотрудник "Вкусно — и точка" прокомментировал визит Такера Карлсона
Сотрудник "Вкусно — и точка" назвал журналиста Такера Карлсона обычным клиентом
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Один из сотрудников ресторана быстрого питания "Вкусно и точка", который встретил в среду американского журналиста Такера Карлсона, рассказал РИА Новости, что узнал его, но не был впечатлен, потому что Карлсон – такой же клиент, как и все.
"Конечно, знаю. Он для меня обычный клиент, обычный человек – ни больше ни меньше. Хоть папа Римский придет", - сказал собеседник агентства.
Карлсон несколько дней назад приехал в Москву. Он посетил балет "Спартак" в Большом театре, взял интервью у российского президента Владимира Путина, а также, по сообщениям СМИ, сходил в магазин "Ашан".
О своем намерении взять интервью у российского президента Карлсон заявил в видеообращении на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, которое он опубликовал во вторник в соцсети Х. По словам журналиста, американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации видео число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.
Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 регионах.