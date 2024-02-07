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Такер Карлсон попробовал бургеры во "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 07.02.2024
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14:38 07.02.2024 (обновлено: 14:51 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/karlson-1925937326.html
Такер Карлсон попробовал бургеры во "Вкусно — и точка"
Такер Карлсон попробовал бургеры во "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 07.02.2024
Такер Карлсон попробовал бургеры во "Вкусно — и точка"
Американский журналист Такер Карлсон, заказывая бургеры во "Вкусно - и точка", сказал "спасибо" на русском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:38
2024-02-07T14:51
такер карлсон
общество
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mcdonald's corporation
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, заказывая бургеры во "Вкусно - и точка", сказал "спасибо" на русском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее американский журналист прибыл в Москву, а в среду посетил один из ресторанов сети "Вкусно - и точка"."Он сказал "спасибо" на русском, когда уходил с заказом", - рассказали в компании.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента Владимира Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Карлсон взял интервью у президента России. По словам Пескова, глава РФ дал интервью именно Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 регионах.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
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такер карлсон, общество, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, карин жан-пьер, mcdonald's corporation, россия, москва, украина
Такер Карлсон, Общество, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, McDonald's Corporation, Россия, Москва, Украина
Такер Карлсон попробовал бургеры во "Вкусно — и точка"

Такер Карлсон купил бургеры во "Вкусно — и точка" и сказал "спасибо" по-русски

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, заказывая бургеры во "Вкусно - и точка", сказал "спасибо" на русском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее американский журналист прибыл в Москву, а в среду посетил один из ресторанов сети "Вкусно - и точка".
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
Вчера, 13:56
"Он сказал "спасибо" на русском, когда уходил с заказом", - рассказали в компании.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента Владимира Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Карлсон взял интервью у президента России. По словам Пескова, глава РФ дал интервью именно Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.
Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 регионах.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Песков объяснил, почему Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 13:26
 
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