https://ria.ru/20240207/karlson-1925937326.html

Такер Карлсон попробовал бургеры во "Вкусно — и точка"

Такер Карлсон попробовал бургеры во "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 07.02.2024

Такер Карлсон попробовал бургеры во "Вкусно — и точка"

Американский журналист Такер Карлсон, заказывая бургеры во "Вкусно - и точка", сказал "спасибо" на русском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:38

2024-02-07T14:38

2024-02-07T14:51

такер карлсон

общество

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карин жан-пьер

mcdonald's corporation

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, заказывая бургеры во "Вкусно - и точка", сказал "спасибо" на русском языке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее американский журналист прибыл в Москву, а в среду посетил один из ресторанов сети "Вкусно - и точка"."Он сказал "спасибо" на русском, когда уходил с заказом", - рассказали в компании.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента Владимира Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Карлсон взял интервью у президента России. По словам Пескова, глава РФ дал интервью именно Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 регионах.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

такер карлсон, общество, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, карин жан-пьер, mcdonald's corporation, россия, москва, украина