https://ria.ru/20240207/karlson-1925931824.html

Американского журналиста Такера Карлсона внесли в базу "Миротворец"

Американского журналиста Такера Карлсона внесли в базу "Миротворец" - РИА Новости, 07.02.2024

Американского журналиста Такера Карлсона внесли в базу "Миротворец"

Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина и намеревался пообщаться с Владимиром Зеленским, оказался в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:19

2024-02-07T14:19

2024-02-07T14:41

такер карлсон

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

владимир зеленский

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925877295_0:196:2048:1348_1920x0_80_0_0_26290a49fd029435703238e30c067b79.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина и намеревался пообщаться с Владимиром Зеленским, оказался в базе скандального украинского ресурса "Миротворец".В базе данных "Миротворца" появился Такер Карлсон, родившийся 16 мая 1969 года. К карточке прикреплена его фотография.Согласно данным на странице Карлсона на сайте, он был внесен туда еще восьмого июня 2023 года. Создатели сайта приписывают Карлсону "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "манипуляцию общественно значимой информацией".Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, а за ночь превысило 50 миллионов. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240207/putin-1925916462.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

такер карлсон, в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, владимир зеленский, обсе