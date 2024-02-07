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СМИ назвали дату возможной публикации интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 07.02.2024
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12:16 07.02.2024 (обновлено: 12:40 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/karlson-1925897016.html
СМИ назвали дату возможной публикации интервью Путина Такеру Карлсону
СМИ назвали дату возможной публикации интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 07.02.2024
СМИ назвали дату возможной публикации интервью Путина Такеру Карлсону
Американский журналист Такер Карлсон, вероятно, опубликует интервью с президентом России Владимиром Путиным в четверг 8 февраля, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:16
2024-02-07T12:40
такер карлсон
владимир путин
в мире
россия
украина
карин жан-пьер
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, вероятно, опубликует интервью с президентом России Владимиром Путиным в четверг 8 февраля, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом."Интервью будет опубликовано в (соцсети - ред.) Х и на сайте TuckerCarlson.com... Оно, вероятно, будет опубликовано в четверг", - пишет газета.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло примерно на 120 тысяч и теперь составляет 11 553 976.
https://ria.ru/20240207/karlson-1925869108.html
https://ria.ru/20240207/intervyu-1925873254.html
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такер карлсон, владимир путин, в мире, россия, украина, карин жан-пьер, интервью владимира путина такеру карлсону
Такер Карлсон, Владимир Путин, В мире, Россия, Украина, Карин Жан-Пьер, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
СМИ назвали дату возможной публикации интервью Путина Такеру Карлсону

WSJ: интервью Путина Такеру Карлсону, вероятно, опубликуют 8 февраля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, вероятно, опубликует интервью с президентом России Владимиром Путиным в четверг 8 февраля, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
"Интервью будет опубликовано в (соцсети - ред.) Х и на сайте TuckerCarlson.com... Оно, вероятно, будет опубликовано в четверг", - пишет газета.
Просто еду выпить кофе. Такер Карлсон пообщался с журналистом РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Такер Карлсон не ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным
10:46
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.
Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло примерно на 120 тысяч и теперь составляет 11 553 976.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Такер КарлсонВладимир ПутинВ миреРоссияУкраинаКарин Жан-ПьерИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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