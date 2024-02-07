https://ria.ru/20240207/karlson-1925897016.html

СМИ назвали дату возможной публикации интервью Путина Такеру Карлсону

СМИ назвали дату возможной публикации интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 07.02.2024

СМИ назвали дату возможной публикации интервью Путина Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон, вероятно, опубликует интервью с президентом России Владимиром Путиным в четверг 8 февраля, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:16

2024-02-07T12:16

2024-02-07T12:40

такер карлсон

владимир путин

в мире

россия

украина

карин жан-пьер

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, вероятно, опубликует интервью с президентом России Владимиром Путиным в четверг 8 февраля, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом."Интервью будет опубликовано в (соцсети - ред.) Х и на сайте TuckerCarlson.com... Оно, вероятно, будет опубликовано в четверг", - пишет газета.Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом данный показатель рос практически ежесекундно.Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло примерно на 120 тысяч и теперь составляет 11 553 976.

https://ria.ru/20240207/karlson-1925869108.html

https://ria.ru/20240207/intervyu-1925873254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

такер карлсон, владимир путин, в мире, россия, украина, карин жан-пьер, интервью владимира путина такеру карлсону