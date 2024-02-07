https://ria.ru/20240207/karlson-1925841198.html

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров - РИА Новости, 07.02.2024

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров

Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона из Москвы, в котором он анонсировал интервью с Владимиром Путиным, набрало в соцсети X более 50... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T07:13

2024-02-07T07:13

2024-02-07T10:02

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона из Москвы, в котором он анонсировал интервью с Владимиром Путиным, набрало в соцсети X более 50 миллионов просмотров за девять часов.Карлсон накануне выложил ролик, записанный на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского лидера. Журналист подчеркнул, что эта беседа очень важна, так как американцы абсолютно не в курсе происходящего в России и на Украине.Спустя час после публикации число просмотров достигло 5,2 миллиона. Уже через два часа показатель увеличился в четыре раза — до 20 миллионов просмотров.Сообщение Карлсона вызвало ажиотаж как среди пользователей сети, так и у представителей СМИ и американского политического истеблишмента.По словам самого журналиста, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление.Консервативный блогер Ян Чонг предупредил Карлсона о возможной опасности, исходящей от американской политической элиты из-за его поездки в Россию. По его словам, многие политики и представители СМИ призвали арестовать журналиста. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала поступок Карлсона образцом настоящей журналистики.

https://ria.ru/20240206/obraschenie-1925817412.html

https://ria.ru/20240207/intervyu-1925833336.html

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