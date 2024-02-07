https://ria.ru/20240207/karlson-1925841198.html
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров - РИА Новости, 07.02.2024
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров
Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона из Москвы, в котором он анонсировал интервью с Владимиром Путиным, набрало в соцсети X более 50... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T07:13
2024-02-07T07:13
2024-02-07T10:02
в мире
сша
россия
москва
такер карлсон
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925858625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07c90be4519d5b9240c592eba8f91c5a.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона из Москвы, в котором он анонсировал интервью с Владимиром Путиным, набрало в соцсети X более 50 миллионов просмотров за девять часов.Карлсон накануне выложил ролик, записанный на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского лидера. Журналист подчеркнул, что эта беседа очень важна, так как американцы абсолютно не в курсе происходящего в России и на Украине.Спустя час после публикации число просмотров достигло 5,2 миллиона. Уже через два часа показатель увеличился в четыре раза — до 20 миллионов просмотров.Сообщение Карлсона вызвало ажиотаж как среди пользователей сети, так и у представителей СМИ и американского политического истеблишмента.По словам самого журналиста, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление.Консервативный блогер Ян Чонг предупредил Карлсона о возможной опасности, исходящей от американской политической элиты из-за его поездки в Россию. По его словам, многие политики и представители СМИ призвали арестовать журналиста. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала поступок Карлсона образцом настоящей журналистики.
https://ria.ru/20240206/obraschenie-1925817412.html
https://ria.ru/20240207/intervyu-1925833336.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925858625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b58467a4d675eb24789b4b8ce9f644d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, москва, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, США, Россия, Москва, Такер Карлсон, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров
Анонс интервью Путина Карлсону за девять часов набрал 50 миллионов просмотров