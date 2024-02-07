https://ria.ru/20240207/karlson-1925824386.html

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в скором времени возьмет интервью у президента России Владимира Путина. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T01:28

2024-02-07T01:28

2024-02-07T12:40

сша

москва

россия

такер карлсон

владимир путин

джо байден

большой театр

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcf61f713a08023210f274debb1be7dc.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в скором времени возьмет интервью у президента России Владимира Путина."Мы в Москве... чтобы взять интервью у... Путина. Мы скоро это сделаем", - сказал Карлсон в видеообращении на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, которое опубликовал в соцсети X.Журналист объяснил, что берет интервью у Путина, потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине."Через два года с начала войны, которая меняет весь мир, большинство американцев не информированы. У них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе - здесь в России или через 600 миль отсюда на Украине", - заявил он.Обещал не блокироватьПо словам журналиста, предприниматель Илон Маск обещал не блокировать его интервью с Путиным в соцсети X.При этом Карлсон отметил, что его команда сама оплатила поездку в Москву, они не брали денег у каких-либо групп или правительств."Мы сами заплатили за эту поездку. Мы не взяли никаких денег от какой-либо группы или правительства", - сказал он.Карлсон также заявил, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам проинтервьюировать российского лидера Владимира Путина.Первый раз это, по словам Карлсона, случилось три года назад, второй раз – сейчас."Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа. Они сделали это, чтобы остановить интервью Путина, которое мы планировали", - сказал он."В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву", - добавил журналист.Анонс на сайтеНа сайте Такера Карлсона появился анонс интервью с Владимиром Путиным.При входе на главную страницу сайта Карлсона, как убедился корреспондент РИА Новости, открывается вкладка с анонсом интервью. Посетителю сайта предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда разговор с российским президентом будет опубликован.При этом публикация журналиста в соцсети Х, где он объявляет об интервью с российским лидером, за три часа набрала более 20 миллионов просмотров.Комментарий Белого домаПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла слова американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации президента США Джо Байдена помешать ему провести интервью с российским лидером Владимиром Путиным."Абсолютно нет", - сообщила она на брифинге, комментируя слова Карлсона о попытках Белого дома помешать ему провести интервью с российским президентом.Приезд Такера Карлсона в МосквуTelegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента России но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.

https://ria.ru/20240206/obraschenie-1925817412.html

https://ria.ru/20240206/intervyu-1925811864.html

https://ria.ru/20240206/propaganda-1925810616.html

https://ria.ru/20240206/karlson-1925657942.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

сша, москва, россия, такер карлсон, владимир путин, джо байден, большой театр, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону